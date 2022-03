North American Maiden Winners March 27

Bal a Bali (BRZ)–Gulf Front by The Factor; THRILL OF IT, c, 3, AQU, Msw, 3-27, 1m, 1:40 2/5. B-Windylea Farm-NY, LLC (NY.). $1,000 ’20 OBSOCT.

Big Drama–Best Woman by Broken Vow; QUEEN’S BEST, f, 3, TAM, Mcl 10000, 3-27, 6f, 1:13 . B-Ana Montano (FL.).

Bird Song–Alaskan Bird by Birdstone; BABY MAN, f, 3, AQU, Msw, 3-27, 6f, 1:13 2/5. B-Marylou Whitney Stables LLC (KY.). $20,000 ’20 KEESEP; $110,000 2021 OBSSPR.

Broken Vow–Bobby’s Babe by Smart Strike; SOOLEY, c, 3, FG, Msw, 3-27, 5 1/2fT, 1:04 4/5. B-Lloyd Madison Farms- IV LLC (KY.). *1/2 to Zapperini(G3P$261,471) *Full to May Lily(MSW$273,426) *1/2 to Major Fed(G2P$398,561).

Drill–Sexy Appeal by Wildcat Heir; CHASING JOY, f, 3, GP, Mcl 16000, 3-27, 6 1/2f, 1:21 1/5. B-Joe Carroll & Kris Carroll (FL.). $70,000 2021 OBSSPR.

El Deal–Native Trinket by Dove Hunt; DEAL WITH HIM, c, 3, FG, Msw, 3-27, 6f, 1:11 . B-J. Adcock & Adcock’s Red River Farm, LLC (LA.).

Frosted–Hassler (IRE) by War Front; CAMARADERIE, f, 3, OP, Mcl 75000, 3-27, 6f, 1:10 4/5. B-Glen Hill Farm (KY.). $130,000 ’20 KEEJAN.

Gary D–Raisin Rachel by Zensational; DIRT ROAD DOLLARS, g, 3, GP, Mcl 16000, 3-27, a5 1/2f, 1:05 1/5. B-Don Ming (FL.).

Hard Spun–Weekend Party by A.P. Indy; ANKARA, c, 3, GP, Mcl 12500, 3-27, 1m, 1:41 1/5. B-Wertheimer et Frere (KY.).

Into Mischief–Tres Osos by Malibu Moon; MACKILLOP, c, 3, TAM, Msw, 3-27, 1mT, 1:36 3/5. B-Kildare Stud (KY.). $220,000 ’19 KEENOV; $300,000 2021 OBSMAR.

Kitten’s Joy–Aurelia’s Belle (MG3$346,387), by Lemon Drop Kid; LHEEAS JOY, f, 3, TAM, Msw, 3-27, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Elevage II, LLC & Hill ‘n’ Dale EquineHill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc. (KY.). $30,000 ’20 KEESEP.

Malibu Moon–Fleet of Gold by Medaglia d’Oro; SET SAIL, c, 3, SA, Msw, 3-27, 1m, 1:37 4/5. B-LNJ Foxwoods (KY.).

Mohaymen–Air Guitar by Five Star Day; AXEL STEEL, g, 3, SUN, Msw, 3-27, 6f, 1:08 4/5. B-Brad King (TX.).

My Golden Song–Conquest Bebop by Scat Daddy; IMA BIG BOPPER, g, 3, HOU, Msw, 3-26, 1mT, 1:40 2/5. B-Douglas Scharbauer (TX.). $3,000 ’20 TEXSUM.

Palace–Foxy Posse by Posse; TROPICANA GIRL, f, 3, GG, Mcl 12500, 3-27, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Powers’ Stables, LLC (KY.). $40,000 2021 OBSSUM.

Peace and Justice–Welcome Inn by Orientate; I’M NOT SLOW, g, 3, LRL, Mcl 10000, 3-27, 1 1/16m, 1:49 . B-Sycamore Hall Thoroughbreds, LLC (MD.). $6,000 ’20 FTMYRL. *1/2 to Rockinn On Bye(MG1P$672,801).

Rousing Sermon–Twisted Ginger by Kitalpha; GINGERDOODLE, f, 3, GG, Mcl 8000, 3-27, 1m, 1:43 . B-Steven L. Coburn & Carolyn Coburn (CA.).

Southern Image–Louisiana Lawyer by Michael’s Flyer; JAYS ANGEL, f, 3, GG, Msw, 3-27, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Allen Aldrich & Joe Nelson (CA.).

Star Guitar–Mil Mil by Parading; FORTY THREE, g, 3, FG, Mcl 25000, 3-27, 6f, 1:10 2/5. B-Linda Mott, Jeffrey Mott & Stephen Mott (LA.).

Twirling Candy–Monarchia by Arch; WONKA, f, 3, GP, Msw, 3-27, a1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Lynn B. Schiff (KY.). $140,000 ’20 KEESEP.

Warrior’s Reward–Volatile Vickie by Elusive Quality; FLUID SITUATION, c, 3, TAM, Msw, 3-27, 7f, 1:22 . B-Hidden Point Farm Inc. (FL.). $45,000 ’20 OBSOCT; $200,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Trelawny(SP$530,828) *Full to Axelrod(MG3$820,925).

Will Take Charge–Isabelle (MSW$508,102), by Successful Appeal; LONDON GOLD, f, 3, AQU, Mcl 20000, 3-27, 7f, 1:30 3/5. B-Bluegrass Farm Partners & Jeffrey Tucker (KY.). $20,000 2021 FTMTYO.

Dialed In–Natetwa by Tiznow; PEQUENA TORMENTA, f, 4, SA, Mcl 40000, 3-27, 6f, 1:11 4/5. B-J. Hess, R. Hess, J. M. Hess, Dr. A.Hess, Dr. W. Hess & Indian Creek (KY.).

Frosted–Lenatareese by Broad Brush; TMORROWISALONGTIME, f, 4, SA, Mcl 62500, 3-27, 1mT, 1:37 4/5. B-Daniel J. Burke & Kathleen Schweizer (KY.). $90,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Big Bend(G3$344,796).

Gallant Son–Zorra Roja by Falstaff; FAST BUCK, g, 4, SA, Msw, 3-27, 5fT, :55 2/5. B-Daehling Ranch LLC (CA.). *1/2 to Fast and Foxy(MSW$514,030).

Istan–Spun Lake by Hard Spun; BRIAR THICKET, f, 4, OP, Mcl 10000, 3-27, 6f, 1:12 4/5. B-Larry Jones & Cindy Jones (KY.).

Judge Bill–Cowgirl Princess by Langfuhr; JUDGE’S BRIBE, g, 4, FON, Msw, 3-27, 6f, 1:15 2/5. B-Landis Stables (NE.).

Kantharos–Tropic of Aquarius by Ghostzapper; INDULGE, g, 4, SA, Mcl 150000, 3-27, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Hedberg Hall, Inc (KY.). $75,000 ’19 FTMYRL; $75,000 2020 FTMTYO. *1/2 to O Shea Can U See($262,440) *1/2 to Yankee Division(SP$331,578).

Liam’s Map–Hard Mystery by Hard Spun; SAND AND SEA, f, 4, GP, Msw, 3-27, a5f, :57 . B-Dennis Farkas (IN.). $110,000 ’18 FTKNOV; $180,000 ’19 KEESEP.

Ministers Wild Cat–Tizzy Miss by Cee’s Tizzy; MINISTER SHANE, g, 4, SA, Msw, 3-27, 5fT, :56 1/5. B-Mark Devereaux & Scomar Enterprises, LLC (CA.).

Preferred Issue–Honour Shaker by Honour and Glory; MY RACING HEART, f, 4, FON, Mcl 10000, 3-27, 6f, 1:16 . B-Epona Thoroughbreds, LLC (TX.). *1/2 to Molly’s Honour(MSW$325,545).

Will Take Charge–My Best Ten by Hard Spun; BACKCHAT, g, 4, GP, Mcl 25000, 3-27, a7 1/2fT, 1:30 2/5. B-Rustlewood Farm, Inc. (FL.).

Marino Marini–Heat Wave by Unusual Heat; MARINO HEAT, g, 5, LA, Mcl 3500, 3-27, 4 1/2f, :53 2/5. B-Timothy Francis O’Leary (CA.).