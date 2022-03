North American Maiden Winners March 3

Astern (AUS)–One Tuf Kitty by Bernardini; KING TUFF, c, 3, FG, Mcl 30000, 3-3, a1 1/16mT, 1:47 1/5. B-Burleson Farm, Sequel Thoroughbreds &McKenzie Bloodstock (KY.). $40,000 ’20 KEESEP.

Broken Vow–Miz Ida (MG3$484,998), by Proud Citizen; THIRD WHEEL, g, 3, TUP, Moc 30000, 3-2, a1mT, 1:37 1/5. B-Rowland Hancock (KY.). $27,000 ’20 FTKOCT; $45,000 2021 OBSSUM.

Cairo Prince–Strut the Canary by Mineshaft; IBRIM, c, 3, TP, Mcl 30000, 3-2, 6f, 1:11 3/5. B-Brenda Robertson & Philip Robertson (KY.). $135,000 2021 OBSSPR.

Cairo Prince–Smart ‘n Special by Smart Strike; SETNA THE WISE, c, 3, FG, Msw, 3-3, a1mT, 1:41 2/5. B-F. Thomas Conway (KY.). $47,000 ’20 KEESEP; $335,000 2021 OBSSPR.

Eagle–Life Is Short by Old Fashioned; SEA OF LIFE, f, 3, HOU, Mcl 7500, 3-3, 7f, 1:26 3/5. B-Stephen Baker (TX.). $12,000 2021 TEXAPR.

Flashback–Acting Naughty (G3$421,709), by Offlee Wild; ITS WILD AGAIN, c, 3, FG, Msw, 3-3, 1m, 1:38 3/5. B-Clear Creek Stud LLC (LA.). $10,000 ’20 OBSOCT.

Honor Code–Sarah Her Highness by Milwaukee Brew; FINISH LINE, g, 3, HOU, Mcl 25000, 3-3, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Clarkland Farm LLC (KY.). $60,000 ’20 KEESEP.

Hootenanny–Deltalina by First Samurai; STRANGE ARRANGE, g, 3, TP, Mcl 15000, 3-2, 6f, 1:12 . B-Wesley Ward (KY.).

Jump Start–D D’s Destiny by Dehere; WELL EQUIPPED, g, 3, CT, Msw, 3-2, 7f, 1:28 1/5. B-Francis W. Daniel III (WV.).

Langfuhr–City Zipit by City Zip; SANGRIA CITY, f, 3, HOU, Mcl 25000, 3-3, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Eric Moreau-Sipiere & Randi Moreau-Sipere (KY.).

Not This Time–Praviana by Tapit; ONLY TIME, f, 3, GP, Mcl 35000, 3-3, a1mT, 1:37 4/5. B-David Soblick (KY.). $32,000 ’20 KEESEP.

Wilburn–Wild Ms. Pulvey by Half Ours; WILBURNSCLASSYLADY, f, 3, HOU, Msw, 3-2, 1mT, 1:39 1/5. B-George Wayne Oliver Jr. (TX.).

Will Take Charge–Suee’s Here by Dehere; OFFENSIVE CHARGE, f, 3, TP, Mcl 7500, 3-2, 1m, 1:41 3/5. B-Dr. T. A. Morrison (KY.). *1/2 to Its Cold in Dehere($416,800).

Bank Heist–Unbridled’s Quest by Dunkirk; GREY QUEST, g, 4, PEN, Mcl 12500, 3-2, 6f, 1:12 1/5. B-Kaz Hill Farm (NY.).

Court Vision–Teragram by Country Side; JOEBOY, c, 4, FG, Mcl 10000, 3-3, 1m, 1:41 2/5. B-Rodney L Ford (LA.).

Greeley’s Galaxy–Officer Jo Ann by Officer; JACKIE MOON, g, 4, DED, Mcl 10000, 3-3, 5f, 1:00 1/5. B-Gerald L Averett Jr (LA.).

Tiznow–Holy Flame by Pulpit; CORRELATE, g, 4, CT, Mcl 12500, 3-2, 7f, 1:28 4/5. B-Hill ‘N’ Dale Farms & Gabe Grossberg (ON.).

War Front–Sabbatical by Medaglia d’Oro; TOUR OF DUTY, g, 4, GP, Moc 40000, 3-3, a7 1/2fT, 1:29 1/5. B-Phipps Stable (KY.). *1/2 to Dreams of Tomorrow(SP$253,120).

Circumference (IRE)–Three Gifts by Giant’s Causeway; THE THIRD RING, h, 5, TUP, Mcl 16000, 3-3, 1m, 1:43 1/5. B-Madsen, Perez, Seifert, Savoldl, J. Coccavo & K. Coccavo (CA.).

Colonel John–Abednego by Doneraile Court; CUSTOM MAIDEN, m, 5, DED, Mcl 10000, 3-3, 1 1/16m, 1:52 2/5. B-Phyllis Louise Presswood (LA.).