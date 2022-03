North American Maiden Winners March 30

Dialed In–Three Loves and Me by Macho Uno; DIAL ME MAYBE, f, 3, PEN, Mcl 12500, 3-29, 6f, 1:14 2/5. B-Mike Anderson Racing LLC (KY.). $2,000 ’19 KEENOV; $5,500 ’20 KEESEP.

Indy Wind–Almost an Angel by Artie Schiller; WOLFIE’S PRINCESS, f, 3, MVR, Msw, 3-30, 1m, 1:42 . B-The Ronald E. DeWolf Trust (OH.).

Jimmy Creed–Swiss Blend by Swiss Yodeler; LIL’ JIMMI SUE, f, 3, WRD, Msw, 3-30, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Adios Reality Farms LLC (OK.).

Shackleford–Waltzing Cat by More Than Ready; IRIE EMPRESS, f, 3, PRX, Msw, 3-30, 7f, 1:29 . B-Timothy Rooney (PA.). $1,000 ’20 FTMYRL.

Uptowncharlybrown–Kimberley Diamond by Posse; NANA’S BOOPA, f, 3, PRX, Mcl 10000, 3-30, 5 1/2f, 1:09 1/5. B-Uptowncharlybrown Stud LLC (PA.). *Full to Wait for It (MSW$683,733).

Valiant Minister–Birthday Suit by Freud; ST. PAT’S DAY, f, 3, TAM, Mcl 40000, 3-30, 5 1/2f, 1:04 . B-Irish Eyes Stable L.L.C & Going In Circles LLC (FL.).

Brethren–Bedarra ($404,294), by Came Home; ZIGGY, g, 4, TAM, Mcl 16000, 3-30, 7f, 1:23 3/5. B-Arindel (FL.).

Earths Vain Shadow–Is Bold by Bold Anthony; IS VAIN, g, 4, WRD, Mcl 7500, 3-30, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Martin H. Grotheer (OK.).

Eclipticalspraline–Go On Babe by Stormy Atlantic; HE RUNS THE LINE, g, 4, PRX, Mcl 10000, 3-30, 7f, 1:29 3/5. B-Mary K. Haire (FL.).

Flat Out–Run With Joy by Ghazi; OUT RUN’M, g, 4, WRD, Msw, 3-30, 1m, 1:41 1/5. B-Haroldson Thoroughbreds LLC (MN.). $8,000 ’19 MINYRL.

Street Boss–Sweetsoutherndame by Colonel John; RAMIRIN, g, 4, TAM, Mcl 10000, 3-30, 7f, 1:25 2/5. B-Hermitage Farm (KY.). $6,000 ’19 KEESEP.

Super Saver–Sonoma d’Oro by Medaglia d’Oro; SUPER D’ORO, g, 4, WRD, Mcl 7500, 3-30, 1m, 1:41 1/5. B-Sandra Sexton (KY.). $22,000 ’19 KEESEP.

Weigelia–True Cost by Aisle; BOUND BY TRUTH, f, 4, PEN, Mcl 7500, 3-29, 6f, 1:12 4/5. B-John Tucker & Flint W Stites (PA.).