North American Maiden Winners March 6

Arrogate–Sacristy (G3$252,112), by Pulpit; CATICHE, f, 3, GP, Msw, 3-6, a1 1/16m, 1:43 3/5. B-Don Alberto Corporation (KY.). $375,000 ’20 FTYRLS.

Big Brown–Sweet Frost by Frost Giant; EASY PLAY, f, 3, AQU, Mcl 40000, 3-6, 6f, 1:15 4/5. B-Sunrise Stables (NY.).

Classic Empire–Mane Princess by Mineshaft; ILLOGICAL LOVE, f, 3, GP, Mcl 25000, 3-6, a5 1/2f, 1:05 3/5. B-Catherine Jennings & Scott Mallory (KY.). $40,000 2021 FTMTYO.

Distorted Humor–Namaskara by Giant’s Causeway; GOOCH GO BRAGH, c, 3, GP, Moc 50000, 3-6, a1mT, 1:35 4/5. B-Richard Snyder, Brad King & Todd Fincher (KY.). $130,000 ’20 KEESEP.

Exaggerator–Who Is Camille by Dixie Union; LI’L MISS CAMILLE, f, 3, TAM, Mcl 25000, 3-6, 6f, 1:11 2/5. B-China Horse Club International Limited (KY.). $2,500 ’20 KEESEP.

Fighting Hussar–Heartless Honey by Holy Bull; ROCK N ROLL SONG, f, 3, GG, Mcl 8000, 3-6, 1m, 1:41 3/5. B-B&G Stables (CA.).

Forest Command–Saturday Premium by Any Given Saturday; COMMAND A PREMIUM, c, 3, GG, Msw, 3-6, 6f, 1:11 3/5. B-Four Quarters Corp (CA.).

Jess’s Dream–Santa Lacera by Saint Anddan; ROWDY JESS, c, 3, TAM, Mcl 16000, 3-6, 1 1/8mT, 1:52 3/5. B-Jeannine Strauss McGinn (FL.).

Keen Ice–Primp by Bernardini; I FEEL THE NEED, f, 3, OP, Mcl 50000, 3-6, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Calumet Farm (KY.).

Klimt–Awesome Lily by Ghostzapper; HEIDI T, f, 3, LRL, Mcl 10000, 3-6, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Lott’s Creek Farm LLC & Christine K. Jones (FL.). $9,000 ’20 OBSOCT; $6,000 2021 FTMTYO.

Midshipman–Sunrise Bay by Jazil; WIN THE DAY, g, 3, SA, Msw, 3-6, 1m, 1:38 . B-Richlyn Farm (KY.). $10,000 ’20 FTKOCT; $82,000 2021 OBSSPR.

Not This Time–Sapphire Spitfire by Awesome Again; ALARM CLOCK, f, 3, GP, Mcl 12500, 3-6, 6f, 1:12 4/5. B-Jorge S. Wagner Jr. (KY.). $20,000 ’19 KEENOV; $97,000 ’20 KEESEP; $125,000 2021 OBSSPR.

Social Inclusion–Crypto Note by Cryptoclearance; JACK BOB AND LARRY, g, 3, FG, Msw, 3-6, 6f, 1:10 4/5. B-Dennis Milligan (LA.). *1/2 to Chad Be Glad($255,403).

Stay Thirsty–If Only Ida by Grace Upon Grace; PRESKITT, f, 3, GG, Mcl 25000, 3-6, 6f, 1:10 3/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $21,000 ’20 CTNAUG; $13,500 2022 CALMIX.

Yankee Gentleman–Costamar by Tiznow; PRINCESS SUGEITH, f, 3, RIL, Mcl 3500, 3-6, 5 1/2f, 1:09 . B-Jerry Durant (LA.). $1,500 ’20 TEXSUM.

Air Force Blue–Mesana by Mizzen Mast; AIR FORCE RED, r, 4, SA, Msw, 3-6, 6 1/2fT, 1:16 . B-Stephen B. Weissman Living Trust (KY.).

Big Brown–Barrel of Joy by Disco Rico; BARREL OF BLISS, f, 4, TAM, Mcl 16000, 3-6, 1mT, 1:37 4/5. B-Tri County Stables (NY.).

Commander’s Shoes–Summer Symphony (G3), by Summer Squall; SUMMER SHOES, f, 4, OP, Msw, 3-6, 6f, 1:10 1/5. B-Pleasant Hills Training Center (AR.).

Dialed In–Bronze Charmer by Volponi; KING FORCE, g, 4, TAM, Mcl 10000, 3-6, 1 1/16m, 1:47 . B-Michael Feuerborn & Amy Feuerborn (KY.). $47,000 ’19 KEESEP; $75,000 2020 OBSSPR.

Indian Firewater–Cadence by Curlin; MADDIE POPPE, f, 4, SUN, Msw, 3-6, 6f, 1:12 1/5. B-Mason Meadows (NM.).

Into Mischief–Eagle Sound by Fusaichi Pegasus; EAGLE CHIEF, g, 4, GP, Mcl 25000, 3-6, a1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Springhouse Farm, Crosshaven, Vision TBs, Bruce Pieratt & Patricia (KY.). $250,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Pick of the Litter(G2$419,110).

Lincoln Law–Proud Carmela by Proud Irish; VICKSLINCOLNLAWYER, g, 4, HOU, Mcl 25000, 3-5, 1mT, 1:40 1/5. B-Henry Harris (TX.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Mosler–Will Do by Roman Ruler; BELLSWILLBERINGING, f, 4, LRL, Mcl 10000, 3-6, 1m, 1:41 2/5. B-Country Life Farm & Will Do LLC (MD.). $10,500 ’18 FTMDEC; $42,000 ’19 FTMWIN.

Run Away and Hide–Go Go Gracie by North Light (IRE); RUN WITH GRACE, f, 4, TP, Mcl 15000, 3-5, 1m, 1:39 2/5. B-Tony Citarrella & Rich Manoogian (KY.).

Shakin It Up–Captain Munnings by Munnings; CAPTAIN CARDO, g, 4, LRL, Mcl 10000, 3-6, 1 1/16m, 1:47 1/5. B-Dennis Cardoza (MD.).

Uncaptured–Money Peg by Fusaichi Pegasus; UNTAMED MONEY, f, 4, FON, Msw, 3-6, 4f, :47 1/5. B-Bill Frothinger (KY.). $20,000 ’18 KEENOV.

Flat Out–Knockatrina by Langfuhr; RATTRAPANTE, m, 5, OP, Mcl 10000, 3-6, 6f, 1:11 3/5. B-Jay Ar Dee Stables & Richard Reed (KY.). $30,000 ’18 KEESEP; $370,000 2019 OBSAPR. *1/2 to Hembree(MG2$929,371).