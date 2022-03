North American Maiden Winners March 9

American Freedom–J T Safe At Home by Bernstein; YANKEE JOE, g, 3, PEN, Mcl 7500, 3-8, 6f, 1:13 4/5. B-Track West Syndicate (ON.).

Bodemeister–Lassie of Mine by Mineshaft; BODE’S CONNECTION, f, 3, FG, Mcl 12500, 3-9, 1m, 1:40 2/5. B-J. Adcock & Hume Wornall (LA.). $5,000 ’20 ESLYRL.

Broken Vow–Encore Belle by Lemon Drop Kid; CLARA BELLE, f, 3, FG, Mcl 30000, 3-9, 1 1/16m, 1:47 . B-Richard Snyder & Connie Snyder (KY.). $24,000 ’20 FTKOCT.

Dialed In–Voussoir by Arch; AIN’T BROKE, f, 3, FG, Msw, 3-9, 6f, 1:10 2/5. B-John Kerber (KY.). *1/2 to Ain’t No Elmers (G1P$322,785) *Full to Mr. Wireless (MG3$682,150).

Half Ours–Mystery At Sea by Capote; OURQUICKDRAWMCGRAW, g, 3, FG, Mcl 12500, 3-9, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Clear Creek Stud LLC (LA.). $19,000 ’20 TEXSUM.

Klimt–Advection by Unusual Heat; COURAGEOUS TIMMY, g, 3, HOU, Mcl 15000, 3-9, 6 1/2f, 1:20 . B-David Cobb (KY.).

Klimt–Tiz a Brite Miss by High Brite; CANVAS ART, f, 3, CT, Msw, 3-9, 4 1/2f, :53 2/5. B-Conrad Little et al (KY.). *1/2 to Radiantrithym ($333,279).

Laugh Track–American Sonata by Quiet American; AMERICAN SOLO, g, 3, SUN, Msw, 3-8, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Mike Abraham (NM.).

Morning Line–Orbital Affair by El Corredor; LUNA FORTUNA, f, 3, PRX, Mcl 10000, 3-9, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Double Duck, Inc. (KY.). $1,500 ’19 KEENOV.

Peace and Justice–Secret Witness by Tiznow; PROTECTTHEWITNESS, f, 3, PEN, Msw, 3-9, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Horseshoe Valley Equine Center LLC (PA.).

Senor Swinger–Fond of You by Stormy Atlantic; BRASS BAND, f, 3, TAM, Mcl 16000, 3-9, 7f, 1:26 1/5. B-Michael Laurato (FL.).

Stanford–Miss Scatalicious by Scat Daddy; SCAT ATTACK, f, 3, TUP, Mcl 10000, 3-8, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-CJ Racing LLC (CA.).

Uncaptured–Strength in Unity by To Honor and Serve; CAPTURE THE TIME, g, 3, GP, Moc 50000, 3-9, a5fT, :56 2/5. B-Elizabeth LaPierre & Jennifer Given (FL.). $75,000 2021 OBSSPR.

Wicked Strong–Aray by Rahy; OHIO STRONG, g, 3, MVR, Msw, 3-9, 6f, 1:14 1/5. B-Peter J. Sheppell (OH.). $7,000 ’20 KEESEP.

Frankel (GB)–Smart Change by Smart Strike; DADDY FRANK (GB), c, 4, GP, Msw, 3-9, a1mT, 1:37 1/5. B-Mr John Gunther (GB.).

Ghostzapper–Gauche by Smart Strike; SEMINOLE BEACH, g, 4, TP, Mcl 7500, 3-9, 1m, 1:39 . B-F. Thomas Conway (KY.). $240,000 ’19 KEESEP.

Macho Uno–Woods Bay by Mr. Greeley; FIONA BAY, f, 4, TUP, Mcl 15000, 3-9, 6f, 1:10 4/5. B-William D. Graham (ON.). $4,500 ’19 KEESEP. *1/2 to Go Go Rocket ($290,195).

Not Bourbon–Hogan Beach by Harlan’s Holiday; LIME SQUASH, f, 4, PEN, Mcl 12500, 3-8, 1m, 1:41 4/5. B-Colebrook Farms (ON.). *1/2 to Beach Flower (G1P$535,545).

Soldat–Regal Rose by Empire Maker; BRAMBLE BUSH, f, 4, TAM, Mcl 25000, 3-9, 1mT, 1:37 . B-Ballybrit Stable LLC (FL.). *1/2 to Bramble Queen (G1P$373,731) *1/2 to Bramble Bay ($319,763) *1/2 to Bramble Berry (MSP$266,913).