North American Non-Graded Stakes Results March 12

CAPTIVA ISLAND S., GP, $100,000, 4YO/UP, F/M, A5F, 3-12.

8—

HEADLINE HUNTER, f, 4, Tapizar–High Wire Kitten, by Kitten’s Joy. O-ProRacing Stable, LLC, Al Bianchi Racing, LLC, Corms Racing Stable and On The Rise Again Stable, B-Kenneth L Ramsey & Sarah K Ramsey (KY), T-Jose Francisco D’Angelo, J-Jevian Toledo, $62,000.

4—

Miss Auramet, m, 6, Uncaptured–Hello Rosie, by Yes It’s True. ($42,000 ’17 OBSOCT; $135,000 2018 OBSAPR). O-Melin, David, Ellman, Leon and Plesa, Laurie, B-Marion G Montanari (FL), $20,000.

5—

Miss J McKay, m, 5, Hangover Kid–Ballykiss, by Street Boss. ($1,500 ’17 FTMDEC; $55,000 ’18 FTMOCT; $300,000 2020 KEENOV). O-Madaket Stables LLC, Wonder Stables, Weintraub, Tony and Dalinka, Brandon M, B-Linda Oliff Rohleder (MD), $10,000.

Also Ran: La Libertee, Bernie’s Mistress, Naughty Shirley.

Winning Time: :57 2/5 (ft)

Margins: 2 1/4, 1, 7.