North American Non-Graded Stakes Results March 20

HAYNESFIELD S., AQU, $100,000, 4YO/UP, 1M, 3-20.

2—

WATER’S EDGE, c, 4, Candy Ride (ARG)–Sandra, by Bluegrass Cat. O-Empire Equines LLC, B-Empire Equines, LLC (NY), T-David G. Donk, J-Jorge A. Vargas, Jr., $55,000.

6—

Chestertown, g, 5, Tapit–Artemis Agrotera, by Roman Ruler. ($2,000,000 2019 OBSMAR). O-West Point Thoroughbreds, Broman, Sr, Chester, Broman, Mary, Woodford Racing, LLC, Siena Farm LLC, and Masiello, Robert, B-Chester Broman & Mary R Broman (NY), $20,000.

5—

Our Last Buck, g, 8, Courageous Cat–Buck Mountain, by Prosper Fager. O-J and N Stables, B-Gerardus S Jameson (NY), $12,000.

Also Ran: Lobsta, My Boy Tate, Brew Pub.

Winning Time: 1:36 4/5 (ft)

Margins: 4 1/4, 1HF, 2.