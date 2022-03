North American Non-Graded Stakes Results March 4

OWNER APPRECIATION DISTAFF S., DED, $75,000, 4YO/UP, F/M, 7 1/2F, 3-4.

5—

IT’SFIFTYSHADETIME, f, 4, Not This Time–Fiftyshadesoffun, by Empire Maker. ($5,000 ’19 KEESEP; $18,000 2020 OBSSUM). O-Thomas L Holyfield, B-Bill Adair, Phyllis Adair & Connie Browm (KY), T-David C. Gomez, J-Jose Andres Guerrero, $45,000.

4—

Bow Bow Girl, f, 4, Oxbow–Carocuore (ARG), by Tapit. O-Stanford D Cole, B-Calumet Farm (KY), $15,000.

8—

Shes Our Fastest, m, 7, Oratory–Dawali, by Festival of Light. ($14,000 ’16 TEXAUG; $50,000 2017 OBSJUN). O-Norman, Mark and Norman Stables LLC, B-Euerka Thoroughbred Farm (TX), $7,500.

Also Ran: Eileen Alexandra, Bar Tap, Hypernova, Strummer, Shellby.

Winning Time: 1:35 (ft)

Margins: NK, 2HF, 1.