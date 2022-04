North American Allowance Results April 1

AQU, 6TH, AOC, $71,780, 3YO/UP, 1M, 4-1.

5—

DR ARDITO, g, 4, Liam’s Map–Delightfully So, by Indian Charlie. ($95,000 ’19 FTNAUG). O-Michael Dubb and Michael J Caruso, B-Fred W Hertrich lll & John D Fielding (NY), T-Chad C. Brown, J-Manuel Franco, $40,700.

2—

Seven Lilies, g, 7, Rattlesnake Bridge–Eleni’s Daughter, by Freud. O-Windylea Farm, LLC, B-Tim Mawhinney, Karen Mawhinney, Jay Lieberman & Carol Beglin (NY), $14,800.

3—

Just Right, g, 6, Into Mischief–Perfect Package, by Tiznow. O-Novak Stable, Inc, B-Barry K Schwartz & Andrew Rosen (NY), $8,880.