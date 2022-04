North American Allowance Results April 10

OP, 4TH, AOC, $106,000, 3YO, 6F, 4-10.

6—

CAIRAMA, c, 3, Cairo Prince–Sadie Be Good, by Big Drama. ($70,000 ’19 KEENOV; $525,000 2021 OBSMAR). O-HRH Prince Sultan Bin Mishal Al Saud, B-Namcook Stables (KY), T-Steven M. Asmussen, J-Isaac Castillo, $63,600.

3—

Penetrator, c, 3, Point of Entry–Starship Awesome, by Awesome Again. ($50,000 2021 OBSSPR). O-Hollendorfer, LLC, All Schlaich Stables LLC and Tahajian, Brett, B-Columbiana Farm LLC (KY), $21,200.

1—

Charco, c, 3, El Deal–Coteau Kitten, by Tale of the Cat. ($70,000 ’20 OBSJAN). O-Heiligbrodt, Corinne, Heiligbrodt, L William and Spendthrift Farm LLC, B-J Adcock & Montgomery Equine Center (LA), $10,600.