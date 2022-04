North American Allowance Results April 14

AQU, 8TH, AOC, $84,000, 3YO/UP, 1 1/16MT, 4-14.

2B—

FLOP SHOT (IRE), g, 6, New Approach (IRE)–Dancequest (IRE), by Dansili (GB). (850,000EUR 2019 ARQARC). O-Peter M Brant, B-Wertheimer et Frere (IRE), T-Chad C. Brown, J-Manuel Franco, $46,200.

8—

Buy Land and See, h, 5, Cairo Prince–Twiggles, by Maria’s Mon. O-Joseph M Imbesi, B-Joseph Imbesi (PA), $16,800.

2—

Kuramata (IRE), h, 5, Australia (GB)–Blue Kimono (IRE), by Invincible Spirit (IRE). O-Peter M. Brant, B-White Birch Farm (IRE), $10,080.