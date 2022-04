North American Allowance Results April 15

KEE, 6TH, AOC, $130,000, 4YO/UP, 1 1/16M, 4-15.

8—

MYSTIC NIGHT, g, 5, Into Mischief–Secret Jewel, by Bernardini. ($500,000 ’18 KEESEP). O-Brant, Peter M and Three Chimneys Farm, B-Three Chimneys Farm, LLC (KY), T-Chad C. Brown, J-Irad Ortiz, Jr., $77,578.

7—

Mischief Afoot, g, 5, Into Mischief–W W American, by Quiet American. ($210,000 ’17 KEENOV). O-Burning Daylight Farms, Inc and Galbraith, Rebecca, B-Clearsky Farms (KY), $25,025.

1—

Major Fed, h, 5, Ghostzapper–Bobby’s Babe, by Smart Strike. O-Lloyd Madison Farms, IV LLC, B-Lloyd Madison IV, LLC (KY), $12,513.