North American Allowance Results April 19

IND, 4TH, ALW, $43,000, 3YO/UP, 5 1/2F, 4-19.

7—

MR CHAOS, g, 3, Turbo Compressor–Corsica, by Sky Mesa. O-Sentel, Ken and Dorris, Judy, B-Anthony Mathias (IN), T-Robert E. Dobbs, Jr., J-Rodney A. Prescott, $25,800.

2—

Amicable, c, 3, Jimmy Windows–Strike Four, by Home at Last. O-Kent Sprunger, B-Kent Sprunger (IN), $8,600.

5—

Complex Justice, g, 5, Animal Style–Prairie Flower, by Flower Alley. ($3,500 ’17 INDOCT). O-Clabar Mor Stables LLC and Haran Thoroughbreds LLC, B-Justice Farm & Greg Justice (IN), $4,300.