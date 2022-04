North American Allowance Results April 23

WO, 1ST, OCL, $44,314, 3YO/UP, F/M, 6F, 4-23.

1—

TRADING BAY, m, 5, Giant Gizmo–Firey Grill, by Bold Executive. O-Ronald K House, B-Dr R K House (ON), T-Darren C. Glennon, J-Eswan Flores, $28,465.

4—

Ya Mar, f, 3, Silent Name (JPN)–Shyama, by Henrythenavigator. O-Gabe Grossberg, B-Gabe Grossberg (ON), $8,025.

3—

Gizmo’s B F F, f, 4, Giant Gizmo–Diamonds Are B F F, by Alphabet Soup. O-Buttigieg Training Centre and Goodman, Jimmy W, B-Paul Buttigieg & James Goodman (ON), $4,414.