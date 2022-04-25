North American Allowance Results April 25

|PRX, 7TH, AOC, $55,940, 3YO/UP, 6 1/2F, 4-25.
|7—
|ALLEVARE, g, 3, Overanalyze–Discreetlin, by Discreetly Mine. O-Carguys Racing LLC, B-Edward J Bussinger & Steven E Bussinger (PA), T-John C. Servis, J-Frankie Pennington, $35,280.
|3—
|Mr Sandman, c, 3, Uncle Lino–Avani Force, by Forestry. ($75,000 ’20 FTMYRL). O-Club Risque Stable and Quick, Gregory K, B-Beatrice Patterson & Vicky Schowe (PA), $11,760.
|6—
|The Honorable One, g, 4, Honor Code–It Tiz, by Tiznow. ($600,000 ’19 KEESEP). O-Tommy Town Thoroughbreds LLC, B-Branch Thoroughbreds (KY), $4,620.
|Winning Time: 1:17 4/5 (ft)
|PRX, 8TH, AOC, $50,680, 3YO/UP, F/M, 1M, 4-25.
|5—
|OWEN’S PLEASURE, f, 4, Mark Valeski–Revengefulpleasure, by Stephen Got Even. ($5,000 ’19 MINYRL). O-Peter D Mattson, B-Paul Knapper (MN), T-Jamie Ness, J-Ruben Silvera, $27,600.
|4—
|Solid Gold Dancer, m, 5, Golden Lad–Rhythm and Que’s, by Sultry Song. O-Prima Ventures LLC, B-Spring Run Farm, LLC (PA), $12,880.
|9—
|Catti La Belle, f, 4, Outwork–La Belle Cat, by Tale of the Cat. ($40,000 ’19 FTKOCT). O-Club Risque Stable and Quick, Gregory K, B-Clifton Farm (KY), $5,060.
|Winning Time: 1:41 2/5 (ft)
|SRP, 9TH, ALW, $49,000, 3YO/UP, F/M, 6 1/2F, 4-24.
|7—
|MADDIE POPPE, f, 4, Indian Firewater–Cadence, by Curlin. O-Mason Meadows, B-Mason Meadows (NM), T-Nancy Summers, J-Luis Ramon Rodriguez, $29,400.
|6—
|Reappearing, f, 4, Pro Prado–Reappear, by Hadif. O-Summers Racing, LLC, B-Tony Pickard DVM (NM), $9,800.
|8—
|Eldorado Dream, f, 4, Congrats–Sandora, by Ready’s Image. O-Dilly Dilly Racing, B-Tom Durant (KY), $4,900.
|Winning Time: 1:19 4/5 (ft)
|TDN, 7TH, ALW, $38,400, 3YO/UP, 6F, 4-25.
|3—
|UOTTALIKEIT, c, 3, Bold Warrior–Poco Uno, by E Dubai. O-Authentic Racing, LLC, B-Hal Snowden Jr (OH), T-Ivan Calderon, J-Erik Barbaran, $23,040.
|7—
|Corner Office, g, 3, Bal a Bali (BRZ)–Elated, by Kitten’s Joy. O-Winblaze, LLC, B-WinBlaze, LLC (OH), $7,680.
|4—
|Kissinger, g, 4, Tapiture–Kissy Suzuki, by Summer Bird. O-Kromer, Gail and Heyman, Eric J, B-Gail Kromer & Eric Heyman (OH), $3,840.
|Winning Time: 1:11 (sy)
|TDN, 6TH, ALW, $35,800, 3YO/UP, F/M, 6F, 4-25.
|6—
|INDELIBLE IMAGE, f, 4, Ready’s Image–Music Miss, by Prospector’s Music. O-Nancy Lavrich, B-Nancy J Lavrich (OH), T-Richard Zielinski, J-Alexander Chavez, $21,480.
|2—
|Busybeing Fabulous, f, 3, Goldencents–Potential Diva, by Suave. ($27,000 ’20 FTKOCT). O-Infront Racing LLC, B-Daniel J Yates & Patricia J Yates (OH), $7,160.
|7—
|Can I Go Too, f, 4, Include–Mrs. Boyd, by Proud Citizen. ($4,500 ’18 KEENOV; $10,000 ’19 KEESEP). O-Marion F Gorham, B-KC Breeding Venture, LLC (OH), $3,580.
|Winning Time: 1:12 4/5 (sy)
|TDN, 5TH, ALW, $35,800, 3YO/UP, F/M, 6F, 4-25.
|4—
|MISSION GIRL, f, 3, Commissioner–Brier Hill Girl, by Dark Kestrel. O-Marion F Gorham, B-Raimonde Farms LTD & Beechwood Racing Stables (OH), T-Robert M. Gorham, J-Christian P. Pilares, $21,480.
|1—
|Hosanna, f, 3, Flat Out–Atlantic Zip, by Stormy Atlantic. ($27,000 ’20 FTKOCT). O-Infront Racing LLC, B-Daniel J Yates & Patricia J Yates (OH), $7,160.
|6—
|Congrats Jensen, f, 4, Congrats–Jensens Score, by Even the Score. O-Robert C Cline, B-Steve M DeMaiolo (OH), $3,580.
|Winning Time: 1:14 3/5 (ft)
|GG, 8TH, ALW, $33,124, 4YO/UP, F/M, 1MT, 4-24.
|5—
|NATURAL COLOUR (GB), f, 4, Exceed and Excel (AUS)–Safiyna (FR), by Sinndar (IRE), O-Ronald Charles and Samuel Gordon, B-Safiyna Partnership, T-Manuel Badilla, J-Pedro Terrero, $18,600.
|6—
|Gea, m, 5, Animal Kingdom–Seek a Star, by Smart Strike. O-Thelma and Louise Stable LLC, B-Saintsbury Farms Inc (ON), $6,200.
|1—
|Momma Mocca, f, 4, Tamarando–Chi Chi Nette, by Ole’. ($30,000 ’19 CTNAUG). O-Doyle, Cheryl, Gutierrez, Matthew, Hanna, Mark A, Hanna, Maria and Martin, Ralph, B-David McGlothlin (CA), $4,836.
|Winning Time: 1:37 1/5 (fm)
|WRD, 3RD, ALW, $26,400, 3YO/UP, F/M, 6F, 4-25.
|4—
|QUEENOFTHERAINBOW, f, 3, Blueskiesnrainbows–Queenlasefa, by Sefapiano. O-Bad Boy Racing LLC, B-Bad Boy Racing, LLC (OK), T-Scott E. Young, J-Curtis Kimes, $15,400.
|3—
|Dixiefied, f, 4, Read the Footnotes–Tickleyourfancy, by Forest Camp. O-Michael Grossman, B-Eureka Thoroughbred Farm (OK), $5,720.
|7—
|River Liberty, m, 5, Foreign Policy–Jansy, by Silver Deputy. O-Steve F Williams, B-Scattered Acres LLC (OK), $3,300.
|Winning Time: 1:11 2/5 (my)
|WRD, 5TH, ALW, $25,080, 3YO/UP, F/M, 1M, 4-25.
|1—
|TAKE ME SERIOUS, f, 3, Munnings–Southern Equity, by After Market. O-Bryan Hawk, B-Bryan Leo Hawk (OK), T-Joe S. Offolter, J-Gerardo Mora, $14,582.
|4—
|Smokin’ Okie, f, 3, Chitoz–Okie Smokey, by Cavvy. O-Juan Padilla, B-Richter Family Trust (OK), $5,418.
|2—
|River Venus, f, 3, Foreign Policy–Grand Entry, by Grand Reward. O-Scattered Acres LLC, B-Scattered Acres LLC (OK), $3,126.
|Winning Time: 1:39 4/5 (gd)
|FL, 8TH, ALW, $24,000, 3YO/UP, F/M, 4 1/2F, 4-25.
|4—
|SWEET SHALLOTS, m, 7, Posse–Gonna Be Love, by Not for Love. O-Carl Buhr, B-Carl Buhr (NY), T-Debra A. Breed, J-Emanuel De Diego, $14,400.
|8—
|Sniff, m, 6, Posse–Show Ready, by Prosper Fager. ($1,500 ’16 FTNOCT). O-Nirka Huertas, B-Joemar Racing Stables, LLC (NY), $4,800.
|6—
|Tellaperfecttale, f, 4, Forty Tales–Perfect Posse, by Posse. O-Peter Tournas, B-C Robert Valeri (NY), $2,400.
|Winning Time: :53 1/5 (ft)
|MNR, 7TH, ALW, $22,848, 3YO/UP, 4 1/2F, 4-24.
|2—
|CONCRETE GLORY, g, 3, Bodemeister–Take It Inside, by Disco Rico. ($14,000 ’19 FTMWIN). O-Carl L Hess, Jr, B-Bodemeister Syndicate &Kyle M Horlacher (PA), T-Gerald E. Brooks, J-Luis Raul Rivera, $13,804.
|5—
|Rescue Five, g, 7, Friesan Fire–Love Has Foundaway, by Not for Love. O-Dimitri Racing Stable, Inc, B-Ralph Dimitri & Sandy Prinzivalli (WV), $4,760.
|1—
|Aw Ite, g, 5, Sum of the Parts–Sky Halo, by Sky Mesa. ($2,700 ’18 ESLYRL). O-Tar Heel Racing, B-Joseph Tosterud (LA), $2,380.
|Winning Time: :51 4/5 (ft)
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