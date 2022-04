North American Allowance Results April 28

BEL, 3RD, AOC, $85,000, 3YO/UP, 1 1/16M, 4-28.

6—

NO SALT, g, 5, Tonalist–Shea Darby, by Street Sense. ($200,000 ’18 FTNAUG). O-Kalensky, Irving and Loner, Joseph, B-Larry Goichman (NY), T-Michael Miceli, J-Dylan Davis, $46,750.

7—

Just Right, g, 6, Into Mischief–Perfect Package, by Tiznow. O-Novak Stable, Inc, B-Barry K Schwartz & Andrew Rosen (NY), $17,000.

4—

Vintage Hollywood, g, 7, Country Day–Hollywood and Wine, by Tactical Cat. ($5,000 ’15 FTNOCT; $10,000 ’16 KEESEP). O-Rodriguez, Gustavo and Gurdon, Andrew, B-Harry L Landry (NY), $10,200.