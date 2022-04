North American Allowance Results April 3

GG, 8TH, ALW, $39,790, 4YO/UP, 6F, 4-3.

7—

MURPHYS TIGER, c, 4, Smiling Tiger–Youtheprizeandi, by You and I. O-Jethorse LLC, B-Jethorse LLC (CA), T-Tim McCanna, J-Armando Ayuso, $24,180.

2—

Lord Brancusi, g, 5, Dominus–Leading the Way (ARG), by Brancusi. ($15,000 ’18 KEESEP). O-Hall, Jason and Rosenkrance, Brent, B-Spendthrift Farm, LLC (KY), $6,200.

8—

Stormy Charmant, g, 7, Roi Charmant–Novato, by Bartok (IRE). O-G C C I, B-Harold May & Neale Jensen (CA), $4,836.