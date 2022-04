North American Allowance Results April 4

WRD, 8TH, ALW, $22,990, 3YO/UP, F/M, 1M, 4-4.

8—

ROZEY CHEEKS, f, 4, The Hunk–Call for Rozes, by Chitoz. O-Michael Grossman, B-Eureka Thoroughbred Farm (MN), T-Francisco Bravo, J-Floyd Wethey Jr., $12,444.

2—

Canada Candy, f, 4, Vancouver (AUS)–Elite Humor, by Distorted Humor. ($20,000 ’19 OKCSUM). O-Samuel F Henderson, B-Center Hills Farm (OK), $5,402.

7—

Do You Bileve, m, 5, Mr. Nightlinger–Summer Event, by Event of the Year. O-Patrick E Swan, B-Patrick Swan & Rose Smith (OK), $3,118.