North American Graded Stakes Results April 10

BEAUMONT S. (G3), KEE, $400,000, 3YO, F, A7F, 4-10.

7—

MATAREYA, f, 3, Pioneerof the Nile–Innovative Idea, by Bernardini. O-Godolphin, LLC, B-Godolphin LLC (KY), T-Brad H. Cox, J-Flavien Prat, $241,800.

2—

Radio Days, f, 3, Gun Runner–Remembered, by Sky Mesa. ($750,000 ’20 KEESEP). O-Joseph Allen LLC, B-Hinkle Farms (KY), $78,000.

5—

Reagan’s Decision, f, 3, Unified–Twisted Decision, by Old Fashioned. ($25,000 ’19 KEENOV). O-Lael Stables, B-Brandywine Farm(Jim & Pam Robinson) and Parker Place Breeding (KY), $39,000.

Also Ran: Lady Scarlet, Majestic d’Oro, Gina Romantica, Chi Town Lady.

Winning Time: 1:27 2/5 (ft)

Margins: 8HF, 1 3/4, 3/4.