North American Graded Stakes Results April 22

DOUBLEDOGDARE S. (G3), KEE, $300,000, 4YO/UP, F/M, 1 1/16M, 4-22.

1—

MALATHAAT, f, 4, Curlin–Dreaming of Julia, by A.P. Indy. ($1,050,000 ’19 KEESEP). O-Shadwell Stable, B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY), T-Todd A. Pletcher, J-John R. Velazquez, $183,675.

4—

Bonny South, m, 5, Munnings–Touch the Star, by Tapit. O-Juddmonte, B-Juddmonte Farms Inc (KY), $59,250.

2 DH —

Super Quick, f, 4, Super Saver–Quick Town, by Cape Town. O-Marylou Whitney Stables (Hendrickson), B-Marylou Whitney Stables LLC (KY), $22,219.

6 DH —

Lady Mystify, f, 4, Bernardini–J. Quirk, by Unbridled’s Song. ($120,000 ’19 OBSOCT; $325,000 2020 OBSSPR). O-Exline-Border Racing LLC, SAF Racing and Hausman, Richard, B-Scott Dilworth & Evan Dilworth (KY), $22,219.

Also Ran: Audrey’s Time, Crazy Beautiful.

Winning Time: 1:44 2/5 (ft)

Margins: 3/4, 1, 2HF, 2HF.