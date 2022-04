North American Graded Stakes Results April 24

TEMPLE GWATHMEY H. (NSA-G2), MID, $75,000, 4YO/UP, 2 1/2MT, 4-23.

2—

IRANISTAN, g, 8, Einstein (BRZ)–Miss Vindictive, by Stephen Got Even. O-Hudson River Farms, B-Crossed Sabres Farm (KY), T-Keri Brion, J-Parker Hendriks, $45,000.

3—

Snap Decision, g, 8, Hard Spun–Salute, by Unbridled. O-Bruton Street-US, B-Phipps Stable (KY), $13,500.

5—

Moscato (GB), g, 11, Hernando (FR)–Alba Stella (GB), by Nashwan. (42,000EUR ’12 GOFORB). O-Bruton Street-US, B-Miss K Rausing (GB), $7,500.

Also Ran: Amschel (GB), Redicean (GB).

Winning Time: 5:35 4/5 (gd)

Margins: 2 1/4, 13, 1 3/4.