North American Graded Stakes Results April 29

BEWITCH S. (G3), KEE, $298,500, 4YO/UP, F/M, 1 1/2MT, 4-29.

4—

WAR LIKE GODDESS, m, 5, English Channel–Misty North, by North Light (IRE). ($1,200 ’17 KEENOV; $30,000 2019 OBSJUN). O-George Krikorian, B-Calumet Farm (KY), T-William I. Mott, J-Joel Rosario, $186,000.

3—

Family Way, m, 5, Uncle Mo–Susie’s Baby, by Giant’s Causeway. ($775,000 ’18 KEESEP; 150,000EUR 2020 ARQDEC). O-Hunter Valley Farm, O’Connor, Debra L and Detampel, Marc, B-Diamond Creek Farm (KY), $60,000.

1—

Core Values, f, 4, Honor Code–Sweet Awakening, by Street Cry (IRE). ($230,000 ’19 KEESEP). O-BBN Racing, LLC, B-John Bates, Ron Kirk & Michael Riordan (KY), $30,000.

Also Ran: Breeze Rider, La Lune (GB).

Winning Time: 2:31 1/5 (fm)

Margins: 1 3/4, 1, 1 1/4.