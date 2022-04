North American Maiden Results April 23

Astern (AUS)–All About Allison by City Zip; ATRAS, g, 3, KEE, Msw, 4-23, 5 1/2fT, 1:02 4/5. B-Mr. & Mrs. Duncan Lloyd (KY.). $22,000 ’19 KEENOV. *1/2 to Ali Blue (MSP$269,280).

Barbados–Coquettish by Not for Love; MISS SEDUCTIVE, f, 3, CT, Mcl 5000, 4-22, 7f, 1:29 4/5. B-Shamrock Farms (MD.). $10,000 ’20 FTMYRL. *1/2 to Taking a Chance (SP$255,629).

Bellamy Road–Liberty Fuze ($308,781), by Mass Media; LIBERTY FLAME, f, 3, AQU, Msw, 4-23, 7f, 1:26 . B-Thummp’s Racing Stable LLC (NY.).

Central Banker–She Gets It by Closing Argument; HE’S GOT IT, g, 3, AQU, Mcl 40000, 4-23, 6fT, 1:11 . B-Hidden Lake Farm LLC & Pamela DeeZielinski (NY.). $25,000 2021 OBSSUM.

Classic Empire–Mema by Unbridled’s Song; CLASSIC DR AL, f, 3, GG, Msw, 4-23, 6f, 1:11 . B-Springland Farm (KY.). $50,000 ’20 KEESEP; $85,000 2021 OBSSPR.

Dads Caps–Leopard Print by Eye of the Leopard; LA POPIS, f, 3, GG, Mcl 8000, 4-23, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $1,700 ’20 CTNAUG.

Dialed In–Madam Aamoura by Zensational; ZOOMED IN, f, 3, TAM, Mcl 32000, 4-23, 1 1/16mT, 1:45 . B-Elizabeth LaPierre & Jennifer Given (FL.). $35,000 ’19 KEENOV; $85,000 ’20 FTKOCT.

Fed Biz–She’s Justa Friend by Hussonet; VERDEJO, f, 3, WO, Moc 40000, 4-23, 5f, :57 3/5. B-Doug Branham & Felicia Branham (KY.). $9,000 ’20 KEEJAN.

Half Ours–Highly Confused by Rahy; AND FIFTY, g, 3, EVD, Mcl 12500, 4-22, 1m, 1:39 3/5. B-Earl Hernandez, Keith Hernandez & John Duvieilh (LA.).

Honor Code–Raver by Tiznow; ORDER OF THE DAY, c, 3, FON, Msw, 4-23, 1m, 1:45 2/5. B-Calumet Farm (KY.). *1/2 to Truculent ($256,928).

Honor Code–Elysian by Smart Strike; HIDDEN HONOR, g, 3, WO, Msw, 4-23, 6f, 1:10 . B-Anderson Farms Ont. Inc. (ON.). $25,000 ’20 KEESEP.

Into Mischief–Teen Pauline (G2$464,860), by Tapit; RAYMOND, g, 3, OP, Msw, 4-23, 6f, 1:10 . B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $1,000,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Cambria (SW$332,617).

Keen Ice–Camryn’s Gem by Unbridled’s Song; WRITEITONTHEICE, c, 3, LRL, Msw, 4-23, 1m, 1:39 . B-Calumet Farm (KY.).

Limehouse–Braefield by Hard Spun; FEARNOUGHT, g, 3, CT, Mcl 5000, 4-23, 4 1/2f, :54 1/5. B-O’Sullivan Farms LLC (WV.).

Medaglia d’Oro–Eraada (GB) by Medicean (GB); ANALOGY, c, 3, AQU, Msw, 4-23, 1 1/8mT, 1:50 2/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

More Than Ready–Elaine’s Cat by Discreet Cat; REMUDA, c, 3, TAM, Msw, 4-23, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Godolphin (KY.).

More Than Ready–Olorda (GER) (MG3$331,939), by Lord of England (GER); JAMES ALOYSIUS, c, 3, GP, Msw, 4-23, a7 1/2fT, 1:27 3/5. B-Martin Schwartz (KY.). $200,000 ’20 KEESEP.

Outwork–Le Sang Royale by Henrythenavigator; DUST DANCER, g, 3, HAW, Msw, 4-23, 6f, 1:11 2/5. B-Dana Waier Thoroughbreds, LLC (IL.).

Quality Road–Devious Intent (G3$279,041), by Dixie Union; COYOTE ROAD, c, 3, HAW, Msw, 4-23, 6f, 1:10 2/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.).

Right Rigger–Chiming Music by General Meeting; RIGHT ON TIME, g, 3, SRP, Mcl 20000, 4-23, 4 1/2f, :53 1/5. B-Nancy Storer dba Warfield Stud (NM.).

Signature Red–Catch Some Zs by Where’s the Ring; SNEAKY REBEL, f, 3, WO, Moc 25000, 4-23, 5 1/2f, 1:06 . B-Paul Buttigieg (ON.). C$25,000 ’20 ONTSEP.

Twirling Candy–Senorita Corredora by El Corredor; CASA DE GOAT, f, 3, KEE, Msw, 4-23, a7f, 1:27 4/5. B-Elm Racing, LLC (KY.).

Uncle Vinny–Mediating by Montbrook; JUDGE JUDITH, f, 3, TAM, Mcl 16000, 4-23, 1mT, 1:37 3/5. B-gary l lowell (FL.). $25,000 2021 OBSSPR.

Unified–Goomada Byda Sea by Sea Hero; NEGLIGENCE, g, 3, TAM, Mcl 16000, 4-23, 7f, 1:26 3/5. B-J. D. Stuart & P. C. Bance (KY.). $50,000 ’20 KEEJAN; $70,000 ’20 KEESEP; $40,000 2021 OBSSUM. *1/2 to City Broad (SP$252,827) *1/2 to Itsagoodtendollars (SP$444,052) *1/2 to Goombada Guska (MSW$333,770) *1/2 to Bellamy Way (SP$314,440).

Union Rags–Gem of the Nile by Pioneerof the Nile; EMERALD, f, 3, KEE, Mcl 50000, 4-23, 1 1/16m, 1:46 4/5. B-Speedway Stable, LLC (KY.). $120,000 ’20 KEESEP.

Beau Choix–Mandy’s Purse by Street Cry (IRE); SADE PURSE, f, 4, GP, Mcl 12500, 4-23, 6f, 1:14 1/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.).

Bodemeister–Cafetiere by Elusive Quality; OLLIEMEISTER, g, 4, GP, Msw, 4-23, 6f, 1:10 4/5. B-JMJ Racing Stables, LLC (KY.).

Champ Pegasus–Essence of Bubbles by Essence of Dubai; BUBBLES IS ON FIRE, g, 4, GG, Mcl 5000, 4-23, 5 1/2f, 1:06 . B-Richard Barton Enterprises (CA.).

Sabercat–Adieu and Farewell by Fraser River; ADIEU LE CHAT, g, 4, EVD, Mcl 20000, 4-22, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Margie K Averett (LA.).

Speightster–Souper Miss by Alphabet Soup; SOUPSTER, f, 4, TAM, Mcl 10000, 4-23, 6f, 1:12 . B-Jim FitzGerald and Katie Fitzgerald (VA.). $60,000 ’19 KEESEP; $185,000 2020 OBSSPR.

Too Much Bling–Windblown (IRE) by Grand Lodge; HARRY, g, 4, OP, Mcl 16000, 4-23, 6f, 1:11 1/5. B-Danele Durham (TX.).

Twirling Candy–Lead Me Not by Speightstown; SINFULICIOUS, f, 4, GP, Mcl 25000, 4-23, a1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Morris B. Floyd & Chuck Givens (KY.). $90,000 ’19 FTKJUL.

Union Rags–Guilty Verdict by Medaglia d’Oro; TIMES UNION, c, 4, OP, Msw, 4-23, 6f, 1:10 4/5. B-Phipps Stable (KY.). $160,000 ’19 KEESEP.