North American Maiden Winners April 1

Cajun Breeze–Happy Shoes by Warrior’s Reward; HAPPY CAJUN, c, 3, TAM, Mcl 25000, 4-1, 6f, 1:10 . B-Shadybrook Farm, Inc. (FL.).

Central Banker–Devious Chic by Harlan’s Holiday; DEVIOUS BANKER, g, 3, AQU, Mcl 40000, 4-1, 1m, 1:40 3/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.).

Golden Lad–Embraceable Win by Gyrfalcon (GB); EMBRACE THE WHINNY, f, 3, LRL, Mcl 16000, 4-1, 1m, 1:44 2/5. B-Cynthia K. Rickman (MD.).

Jimmy Creed–Wabanaki by Indian Charlie; DAWNLAND, f, 3, LRL, Msw, 4-1, 7f, 1:26 . B-Jeffry Morris (KY.). $50,000 ’20 FTKOCT.

Kitten’s Joy–Reach for a Peach by One Nice Cat; SONIC KITTEN, c, 3, GP, Mcl 12500, 4-1, a1m 70y, 1:43 3/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Ordained–Lively Vision by Pollard’s Vision; VISION OF ELIAS, g, 3, OP, Mcl 16000, 4-1, 6f, 1:12 2/5. B-Circle Bar H (AR.).

Pioneerof the Nile–Media Mischief by Into Mischief; VACCINE OF HOPE, f, 3, TP, Msw, 3-31, 6f, 1:10 3/5. B-Carhue Investments (KY.). $260,000 ’20 KEESEP.

Practical Joke–Blind Pool by Awesome Again; PATIENT CAPITAL, g, 3, AQU, Msw, 4-1, 6f, 1:13 1/5. B-Helen C Alexander & Lofts Hall Stud (KY.). $240,000 ’20 KEESEP.

Speightstown–Taurine by Flatter; BRAWNDO, g, 3, TP, Mcl 30000, 3-31, 1m, 1:38 3/5. B-Green Lantern Stables, LLC (KY.).

Tapizar–True Sensation (MSW$308,486), by Itaka; SWEET SENSATION, f, 3, TAM, Mcl 32000, 4-1, 1m 40y, 1:41 4/5. B-Randy L. Cohen & Alyse L. Cohen (MD.). *1/2 to Toughest ‘Ombre ($333,684) *1/2 to Fear No Evil (MSP$323,895).

Texas Red–Guadalupe High (MSW$403,098), by Cuvee; REDLINE, c, 3, SA, Mcl 50000, 4-1, 6 1/2fT, 1:17 4/5. B-Wayne Detmar, Gene Voss, Keith Desormeaux & Rose Hill Farm (KY.).

Violence–Always Pleasant by Awesome Again; ZMUDA, f, 3, OP, Mcl 40000, 4-1, 6f, 1:11 3/5. B-K. C. Garrett Farm (KY.). $45,000 ’20 KEESEP.

Gold Schleiger–Dabria by Gio Ponti; P R GIRLFRIEND, f, 4, FON, Msw, 4-1, 6f, 1:17 2/5. B-Judy Pryor (NE.).

Mosler–Reel Victory by Victory Gallop; REBEL VICTORY, g, 4, LRL, Mcl 16000, 4-1, 1m, 1:42 2/5. B-Cordelia Stables (MD.).

Ordained–Alex’s Cat by Catienus; LUCKS BIG BOY, g, 4, OP, Mcl 20000, 4-1, 1m, 1:39 4/5. B-William A Butterworth (AR.).

Temple City–Tiger Belle (G1P$311,964), by Tiger Ridge; CAPE HEDGE, g, 4, TAM, Mcl 16000, 4-1, 1 1/16m, 1:46 3/5. B-Robert C. Roffey Jr. (KY.).

Violence–Elegant Finish by Speightstown; WICKED GOOD, f, 4, TAM, Mcl 25000, 4-1, 6f, 1:11 1/5. B-Cheryl Ann Curtin (FL.). *1/2 to Elegant Zip (MSP$319,964).

He Be Fire N Ice–Grey Babe by Grey Memo; ON ICE, g, 5, GG, Mcl 5000, 4-1, 6f, 1:12 1/5. B-Ridgeley Farm LLC (CA.).