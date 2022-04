North American Maiden Winners April 10

Fast Anna–Meu Amor by Bernardini; BAYTOWN LOVELY, f, 2, KEE, Msw, 4-10, 4 1/2f, :54 1/5. B-1 0stud T.N.T. Llc (KY.). $3,000 ’21 KEESEP.

American Pharoah–Let Joy Reign by Awesome Again; EMPRESS ELLIE, f, 3, GP, Msw, 4-10, a7 1/2fT, 1:29 2/5. B-Brookdale Farm (KY.). $80,000 2021 OBSSUM. *1/2 to Celtic Chaos(MSW$751,431).

Brody’s Cause–Icy Pi by Wild Wonder; FEEL THE GLORY, f, 3, LRL, Mcl 10000, 4-10, 1m, 1:43 . B-C. Kidder & N. Cole (KY.). $1,000 ’20 OBSJAN; $8,500 2021 OBSSUM.

Curlin–Funny Proposition (G2), by Medaglia d’Oro; DISTINCTLYPOSSIBLE, f, 3, KEE, Msw, 4-10, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-John C. Oxley (KY.). $200,000 ’20 KEESEP; $670,000 2021 OBSSPR.

Empire Way–Roman Charity by Roman Ruler; ROMAN EMPRESS, f, 3, SA, Mcl 40000, 4-10, 1m, 1:41 . B-Huntertown Farm LLC (CA.).

First Samurai–Love Runs Deep by Not for Love; MY FIRST LOVE, f, 3, AQU, Mcl 25000, 4-10, 1m, 1:40 1/5. B-Fleming Thoroughbred Farm LLC (NY.). $12,000 ’20 KEESEP; $15,000 2021 OBSSUM. *1/2 to Deep Explorer(SP$281,251).

Flintshire (GB)–So Beautiful by Arch; BAM BAM WARRIOR, g, 3, TAM, Mcl 16000, 4-10, 1m 40y, 1:42 . B-University of Kentucky (KY.). $20,000 ’20 FTKFEB; $6,000 2021 OBSSUM.

Ghostzapper–Pacific Heat (MSW$381,185), by Unusual Heat; HEAT’S ON ZAP, c, 3, AQU, Msw, 4-10, 6fT, :00 . B-Sharon Alesia & Ciaglia Racing LLC (KY.). $240,000 2021 OBSSUM.

Goldencents–Allyouneedislovin by High Cotton; LOVIN MAKES CENTS, f, 3, GP, Mcl 16000, 4-10, a5f, :58 2/5. B-McKathan Bros. (FL.).

Kantharos–Walton Place by Unbridled’s Song; KANNON FIRE, f, 3, AQU, Msw, 4-10, 1 1/16mT, 1:46 2/5. B-T/C Stable, LLC (NY.). $37,000 ’20 KEESEP.

Shanghai Bobby–Luciella by Cryptoclearance; CHINA STAR, f, 3, HAW, Mcl 7500, 4-10, 1m 70y, 1:43 3/5. B-Carolyn Wilson (FL.).

Speightster–J P Girl by Distorted Humor; DOT’S DOLLAR, c, 3, AQU, Mcl 40000, 4-10, 6 1/2f, 1:17 . B-St. Elias Stables, LLC (KY.). $35,000 ’19 KEENOV; $55,000 ’20 KEESEP.

Summer Front–Rimini Road by Dynaformer; LA FLECHA, g, 3, OP, Mcl 16000, 4-10, 1 1/16m, 1:47 . B-Brereton C. Jones (KY.). $1,500 ’20 KEESEP. *1/2 to Atigun(MG1P$509,953).

Tonalist–Love You Forever by Concord Point; TONE ELISE, f, 3, TAM, Msw, 4-10, 7f, 1:24 . B-Dr. Barbara Boineau (KY.).

Uncle Mo–Theyskens’ Theory (G3), by Bernardini; TRENDING, c, 3, KEE, Msw, 4-10, 1 3/16mT, 1:56 1/5. B-AR Enterprises, LLC. (KY.).

American Pharoah–Tiz Miz Sue (G1$1,129,709), by Tiznow; TIZ LIFE, c, 4, HOU, Msw, 4-9, 1m, 1:39 3/5. B-CresRan LLC (KY.).

Beau Choix–Mambo Maya by Black Mambo; MAY BEAU, f, 4, TAM, Mcl 10000, 4-10, 1 1/16m, 1:46 4/5. B-Peter Wasiluk & Sharyn Wasiluk (FL.).

Brody’s Cause–Rosey Bay by Golden Missile; BRODY BOUCHER, g, 4, OP, Mcl 10000, 4-10, 6f, 1:12 . B-Malia L. Hopkins & Lee Forestiere (KY.).

Gio Ponti–Hoping for Sun by Louis Quatorze; TORRE BRANCA, f, 4, LRL, Mcl 40000, 4-10, 6f, 1:13 4/5. B-Walt Vieser (MD.). $5,000 ’18 FTMDEC; $30,000 ’19 FTMYRL. *1/2 to Sunny Desert(G2P$459,000).

Graydar–Peachez’n’kreme by Golden Missile; BYE BYE DAVID, g, 4, GP, Mcl 12500, 4-10, a1m 70y, 1:44 . B-Murat Sancal & Maria Sol Aller (KY.). *1/2 to Mishegas(Horse of the year, $386,822).

Orb–Child Please by War Front; TRAINER PLEASE, g, 4, SA, Msw, 4-10, 6fT, 1:09 . B-Fox Straus KY (KY.). $67,000 ’19 FTKJUL.

Outwork–Starship Warpspeed by Congrats; JEMISON, f, 4, LRL, Msw, 4-10, 6f, 1:10 4/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $150,000 ’19 FTKJUL. *1/2 to Mojovation(G3P$305,728) *1/2 to Shedaresthedevil(MG1$2,366,458).

Runhappy–Bene Pista by Bernardini; DORITA’S HAPPY, f, 4, SA, Mcl 20000, 4-10, 6 1/2f, 1:18 . B-Calumet Farm (KY.). $100,000 ’19 KEESEP.

He’s Had Enough–Faerie Queene by Pure Prize; MONETIZED, g, 5, TAM, Mcl 25000, 4-10, 1m 40y, 1:41 3/5. B-George Kerr (FL.).