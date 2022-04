North American Maiden Winners April 13

Mo Town–Sky Trail by Congrats; MR. GORDY, c, 2, KEE, Msw, 4-13, 4 1/2f, :53 . B-Jamie Valenzuela (KY.). $35,000 ’21 KEESEP.

Commissioner–Deputy G. G. by Silver Deputy; FLYING GUILLOTINE, g, 3, MVR, Msw, 4-13, 1m, 1:41 2/5. B-Stoneview Farm, Inc. (KY.). $12,000 ’20 KEEJAN; $3,000 ’20 OBSOCT; $10,000 2021 OBSSUM.

Curlin to Mischief–Fullofcuteness by Marino Marini; CRYSTAL BANDIT, c, 3, TUP, Moc 30000, 4-12, 6f, 1:09 2/5. B-West 12 Ranch, Inc. (CA.). $1,000 ’20 CALMIX.

Exaggerator–Steph’s Tee by Lil E. Tee; SPEEDY ZEPHYR, g, 3, PRX, Mcl 10000, 4-13, 1m 70y, 1:48 2/5. B-Aidan O’Meara, Leah O’Meara & Exaggerator Syndicate (KY.). $12,000 ’20 KEEJAN; $17,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Tee Game (MSW$446,441).

First Samurai–Isabell’s Shoes by King of Kings (IRE); MAMANEEDSNEWSHOES, g, 3, WRD, Mcl 7500, 4-13, 5 1/2f, 1:07 . B-Claiborne Farm (KY.). $4,000 ’20 KEESEP; $42,000 2021 FTMTYO.

Foreign Policy–Grand Entry by Grand Reward; RIVER VENUS, f, 3, WRD, Msw, 4-13, 6f, 1:11 4/5. B-Scattered Acres LLC (OK.).

Goldencents–Go for Glamour by Pine Bluff; PLENTY OF CENTS, g, 3, WRD, Msw, 4-13, 1m, 1:40 3/5. B-Jon L. Starr (OK.). *1/2 to Kumar ($270,197).

Kentucky Dane–Copper Rose by Unbridled; LUCKY PENNY ROSE, f, 3, MVR, Msw, 4-13, 6f, 1:13 2/5. B-Mr. & Mrs. Joseph A McFadden Jr. & Mr.& Mrs. Melody K. Fewster (OH.).

Klimt–Good Grammar by Exchange Rate; LADY JEWELS, f, 3, MVR, Msw, 4-13, 6f, 1:14 1/5. B-Jeff and Robin Kerber (KY.). $20,000 ’20 FTKOCT; $15,000 ’20 KEEJAN.

Noble Bird–Sammie by Montbrook; NOBLE GASTON, g, 3, PRX, Msw, 4-13, 6f, 1:12 1/5. B-Juvenal L. Diaz (FL.). $22,000 2021 OBSSUM.

Sky Fire–Fun Size by Frost Giant; MY PIE, f, 3, MVR, Msw, 4-13, 6f, 1:12 4/5. B-Deborah Ann Keiser (OH.).

Uncle Vinny–O Kudsai by Light of Morn; SHOWING OFF, g, 3, PRX, Mcl 25000, 4-13, 6 1/2f, 1:20 . B-Norman Dellheim (FL.). $7,000 ’20 OBSOCT; $30,000 2021 OBSSUM.

Union Rags–Royal Source by Tapit; WASSER, f, 3, TAM, Mcl 16000, 4-13, 1m 40y, 1:43 2/5. B-Mr. & Mrs. M. Roy Jackson (KY.).

Gospel Tiz Key–Gospel Choice by Crafty Song; GOSPEL BUZZ, g, 4, WRD, Mcl 7500, 4-13, 1m, 1:41 . B-Steve Williams (OK.).

Majesticperfection–Mount Kellett by Empire Maker; BE LIKE WATER, f, 4, KEE, Msw, 4-13, 6 1/2f, 1:18 . B-St George Farm LLC (KY.).

Temple City–No Means No by Louis Quatorze; EXCEPT TEMPTATION, f, 4, TAM, Msw, 4-13, 1 1/8mT, 1:50 1/5. B-Randy L. Cohen & Alyse L. Cohen (MD.).

Twice as Bad–Rapid Roni by Seeking Greatness; MISTER WAYSIDE, g, 4, WRD, Msw, 4-12, 6f, 1:12 1/5. B-Fred Kaminska (OK.).