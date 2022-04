North American Maiden Winners April 14

Brody’s Cause–Lucky’stormwarning by Lookin At Lucky; HURRICANE DEBBIE, f, 2, KEE, Msw, 4-14, 4 1/2f, :53 . B-Springhouse Farm & Ben McElroy (KY.).

Astrology–Lute Song by Midnight Lute; CAJUN TWO STEP, f, 3, EVD, Msw, 4-14, 1m, 1:42 3/5. B-Rene L Lavergne, DVM (LA.).

Bal a Bali (BRZ)–Madam de Chevreuse by Musketier (GER); KEARNEY, g, 3, TUP, Mcl 10000, 4-14, 5f, :57 3/5. B-Calumet Farm (KY.). $6,000 ’20 KEESEP.

Bal a Bali (BRZ)–Precious Ruby by Aragorn (IRE); BALI BABY, f, 3, GP, Moc 40000, 4-14, a5fT, :58 . B-Calumet Farm (KY.). $46,000 2021 OBSSUM.

Can the Man–Sugar Spun by Hard Spun; SUZANNE’S SUGAR, f, 3, CT, Mcl 5000, 4-13, 4 1/2f, :53 1/5. B-Nirvana Farm LLC (KY.). $12,000 2021 FTMTYO; $11,000 2021 FTMWIN.

Constitution–Perfect Stage by Majesticperfection; ACT OF CONGRESS, f, 3, AQU, Msw, 4-14, 6fT, 1:10 . B-Twin Creeks Farm (NY.).

Golden Years–Rite of Passage by Prized; TWILIGHT YEARS, g, 3, CT, Msw, 4-13, 7f, 1:28 1/5. B-O’Sullivan Farms (WV.).

Gormley–Risen Day by Storm Day; PAPIRINGO, c, 3, EVD, Msw, 4-13, 1m, 1:42 1/5. B-Clear Creek Stud LLC (LA.). $13,000 2021 TEXAPR.

Kobe’s Back–Officer Cat by Officer; SARGENT KOBE, g, 3, CT, Mcl 12500, 4-14, 6 1/2f, 1:22 3/5. B-Bradley Ceamon Merrell & Connie ann Merrell (WV.).

Palace–Penthouse Party by Offlee Wild; PARTY POLICE, f, 3, TUP, Mcl 10000, 4-13, 5f, :58 . B-Movar Corp. (KY.). $1,500 ’20 KEEJAN; $8,000 ’20 OBSOCT; $8,000 2021 OBSSUM.

Protonico–Devine Union by Union Rags; APPALACHIANHEIGHTS, f, 3, GP, Mcl 35000, 4-14, 7f, 1:25 1/5. B-International Equities Holding, Inc. (KY.).

Star Guitar–Sugar Creek Girl by Parade Ground; SUGAR STAR, f, 3, EVD, Mcl 12500, 4-13, 5f, 1:00 4/5. B-Wayne K Love (LA.).

Street Sense–Mia and Molly by Giant’s Causeway; BRIGADIER GENERAL, c, 3, KEE, Msw, 4-14, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-Rose Hill Farm & TNIP LLC (KY.). $150,000 ’20 FTYRLS.

Strong Mandate–Cashmere by Cowboy Cal; REPUBLIQUE, f, 3, GP, Msw, 4-14, a5 1/2f, 1:04 . B-John Fradkin & Diane Fradkin (KY.). *1/2 to Treasure Trove($282,325) *1/2 to Rombauer(G1$1,040,500).

American Pharoah–Winning Rhythm by Giant’s Causeway; PHARAOH’S TRIUMPH, g, 4, LRL, Msw, 4-14, 1m, 1:39 4/5. B-Adena Springs (ON.).

Ironicus–Chic Shanique by Dynaformer; SYNONYMOUS, f, 4, AQU, Mcl 40000, 4-14, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Indian Creek (KY.). $1,400 ’19 KEESEP; $12,000 2020 OBSSUM.

Liaison–Sessile by Forestry; NICHOLAS JAMES, g, 4, AQU, Mcl 20000, 4-14, 1m, 1:37 4/5. B-Ralph Kinder & Erv Woolsey (KY.). *1/2 to Cold Hearted Pearl($322,979).

Malibu Moon–Una Mac Cool by Giant’s Causeway; SPEAKS FOR ITSELF, f, 4, AQU, Msw, 4-14, 6f, 1:10 1/5. B-Mt. Brilliant Broodmares I LLC (KY.). $320,000 ’19 KEESEP.

Revolutionary–Ad Litem by Successful Appeal; TRUTH TO POWER, g, 4, TUP, Mcl 10000, 4-14, 1m, 1:38 2/5. B-C. Kidder & N. Cole (KY.). $11,000 ’18 KEENOV.

Runhappy–Miss Mary Pat by Service Stripe; RUNPAT, c, 4, KEE, Msw, 4-14, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Bedouin Bloodstock LLC & Timber Town Stables LLC (KY.). $200,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Shore Runner(MSW$362,340).

Uncle Mo–Cry and Catch Me (G1), by Street Cry (IRE); CASH IN A FLASH, g, 4, GP, Moc 40000, 4-14, a1m 70y, 1:42 . B-Live Oak Stud (FL.). *1/2 to Souper Catch($285,932) *1/2 to Souper Escape(champion in Canada, $367,883).

Boisterous–Big Easy by Gulch; EASY DOES IT, m, 5, TUP, Mcl 10000, 4-13, 1m, 1:38 2/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).