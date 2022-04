North American Maiden Winners April 15

Tom’s Tribute–Pure by Quality Road; TOM’S REGRET, f, 2, SA, Msw, 4-15, 4 1/2f, :52 . B-DP Racing, LLC (CA.). $20,000 ’21 FTCSEP.

Bal a Bali (BRZ)–La Manica by Medaglia d’Oro; BALI DREAMIN, f, 3, OP, Msw, 4-15, 6f, 1:11 . B-Calumet Farm (KY.).

Candy Ride (ARG)–Calistoga by Speightstown; NAPA CANDY, f, 3, KEE, Msw, 4-15, 6f, 1:12 2/5. B-Donald R. Dizney, LLC & W. S. Farish (KY.). $55,000 ’20 FTKOCT.

Clubhouse Ride–Jen’s Tribe by Tribal Rule; NORAH’S PRINCESS, f, 3, SA, Msw, 4-15, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Englekirk LLC (CA.).

Constitution–Humble Song by Songandaprayer; BICAMERAL, f, 3, SA, Msw, 4-15, 1m, 1:40 . B-Constitution Syndicate & Dr. & Mrs. Charles H. Huber (KY.). $30,000 ’19 KEENOV; $100,000 ’20 FTYRLS.

Creative Cause–English Ivy by Flower Alley; TEXAS TOWER, g, 3, LRL, Mcl 10000, 4-15, 1 1/16m, 1:48 2/5. B-Thomas Thienel (NY.).

Gemologist–Tuscany Rain by Bernardini; ARTHUR SPOONER, g, 3, SA, Mcl 50000, 4-15, 1m, 1:40 1/5. B-Christine Level (CA.).

Goldencents–Golden History by Medaglia d’Oro; CHARLOTTES WAY, f, 3, OP, Mcl 10000, 4-15, 6f, 1:12 . B-W C Racing (KY.). $16,000 ’19 KEENOV.

Great Notion–Onemoretimeagain by Love of Money; OVERANDOVERAGAIN, f, 3, GP, Mcl 16000, 4-15, 7f, 1:26 1/5. B-Clover Hill Farm, Inc. (MD.).

Hard Spun–Magic Appeal by Successful Appeal; OCOTZINGO, c, 3, GP, Msw, 4-15, a5 1/2f, 1:04 3/5. B-St. George Stables LLC (KY.). *1/2 to Trigger Warning(G1P$555,378) *1/2 to Letruska(champion in Mexico, champion, $2,315,274).

Jonesboro–Meghan W by Majestic Warrior; CHAI TEA, f, 3, OP, Mcl 20000, 4-15, 6f, 1:12 4/5. B-Robert Allen Yagos (AR.).

Keen Ice–Alashir’s World by Spinning World; ICY MINISTER, g, 3, LRL, Mcl 40000, 4-15, 1m, 1:39 4/5. B-Foundations farm (KY.). $6,500 ’20 FTKOCT. *1/2 to Antares World(G1P$438,328).

Lemon Drop Kid–Meister Legend by Bodemeister; AWKWARD PAUSE, c, 3, GP, Mcl 16000, 4-15, 5 1/2f, 1:05 . B-Sierra Farm (KY.). $60,000 ’20 KEESEP.

Midnight Lute–Heat Sweep by Latent Heat; VINTAGE GIRL, f, 3, GP, Mcl 25000, 4-15, a1m 70y, 1:41 4/5. B-Fergus Galvin (KY.). $27,000 ’20 KEESEP.

Orb–Empress of Midway by Empire Maker; ORBIT MARS, f, 3, CT, Mcl 12500, 4-15, 4 1/2f, :54 . B-Joe B. Mulholland Jr., John P. Mulholland & Karen Mulholland (KY.). $9,000 ’20 FTKOCT.

Shaman Ghost–Birdmudiful by Birdstone; EL FANTASMA, g, 3, TAM, Mcl 10000, 4-15, 7f, 1:25 1/5. B-Sycamore Bark Thoroughbreds, LLC (KY.). $1,000 ’20 KEEJAN.

Speightstown–Spun Cap by Hard Spun; SLOT QUEEN, f, 3, TAM, Msw, 4-15, 6f, 1:11 1/5. B-Glen Hill Farm (KY.).

Speightstown–Fioretti (G2$408,098), by Bernardini; VISIBLE HOPE, f, 3, GG, Msw, 4-15, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Two Hearts Farm II LLC & Speightstown Syndicate (KY.). $260,000 ’20 KEESEP.

Tapit–Hillaby (champion in Canada, $282,265), by Distorted Humor; WILLAKIA, f, 3, KEE, Msw, 4-15, 1 1/16mT, 1:46 2/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.).

Temple City–Eagle Island by Fusaichi Pegasus; FLY ME HOME, f, 3, LRL, Msw, 4-15, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Scott Pierce (KY.). $120,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Ezmosh(G3).

Barbados–Intriguing Story by Not for Love; ISLAND PHILO, f, 4, LRL, Mcl 25000, 4-15, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Mary Slade (MD.).

Bodemeister–Queen of the Spa by First Samurai; MAGIC CASTLE, g, 4, TAM, Mcl 25000, 4-15, 5 1/2f, 1:04 . B-Hatfield Sport Horse International LLC (MN.).

Boisterous–Kitten Exchange by Put It Back; KITTEN’S KID, f, 4, GG, Msw, 4-15, 1m, 1:38 4/5. B-Gary Barber (CA.). *1/2 to Mr. Hinx(MSW$438,548).

Cairo Prince–Here Comes Chloe by Bellamy Road; AL’S PRINCE, g, 4, AQU, Mcl 40000, 4-15, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Mountmellick Farm (KY.). $60,000 ’18 FTKNOV; $110,000 2020 OBSMAR.

Curlin–First Passage (G3$306,144), by Giant’s Causeway; FIRST TO ACT, f, 4, AQU, Msw, 4-15, 1m, 1:37 4/5. B-AR Enterprises, LLC. (KY.). *1/2 to Berned(G3$438,781).

Get Stormy–Doc’s Leading Lady by Doc’s Leader; THISMIGHTBETHEONE, f, 4, AQU, Mcl 40000, 4-15, 6fT, 1:10 1/5. B-Hurstland Farm & James H. Greene, Jr. (KY.).

Malibu Moon–Sweet Talkin by Candy Ride (ARG); NAKED ON THE BEACH, f, 4, AQU, Msw, 4-15, 1mT, 1:36 2/5. B-Glencrest Farm LLC (KY.). *1/2 to Cavalry Charge(G3$424,956).

Street Strategy–Miss Lilly Blue by Ghostzapper; GHOST STRATEGY, g, 4, OP, Mcl 30000, 4-15, 1 1/16m, 1:46 . B-Ronnie Edmondson (AR.).

War Dancer–Golden Miss by Golden Missile; STARSHIP BELMONT, f, 4, TAM, Mcl 25000, 4-15, 1mT, 1:37 3/5. B-Hidden lake Farm, LLC (NY.). $17,000 ’19 OBSOCT.

Big Drama–Royaltyatmidnight by Midnight Lute; MIDNIGHT DRAMA, g, 5, FON, Mcl 10000, 4-15, 4f, :46 4/5. B-Francisco J. Bravo (OK.).