North American Maiden Winners April 16

Acclamation–Moon Full of Gold by Malibu Moon; GOLDEN TRIBUTE, g, 3, GG, Mcl 8000, 4-16, 1m, 1:40 . B-Slam Dunk Racing (CA.).

Big Brown–Harlotry Holiday by Harlan’s Holiday; CO CONSPIRATOR, g, 3, HAW, Mcl 15000, 4-16, 1m 70y, 1:43 4/5. B-Katierich Farms (NY.). $17,000 ’20 KEESEP; $40,000 2021 OBSSPR.

Bind–Candy Delicious by Candy Ride (ARG); CANDY’S PRIDE, f, 3, EVD, Mcl 12500, 4-16, 6f, 1:12 3/5. B-Daniel R Chicola & Lexi Pearah (LA.). $6,500 ’20 ESLMIX.

Chitu–Donatienne by Bandini; CHITIENNE, f, 3, GP, Mcl 16000, 4-16, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Tanma Corp (FL.).

Danzing Candy–Californiasunshine by Lucky Pulpit; SWEET CALIFORNIA, f, 3, SA, Mcl 50000, 4-16, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Alice Bamford (CA.).

Dominus–Thedoctorscat by Tale of the Cat; AIN’T SHE TWEET, f, 3, MVR, Msw, 4-16, 6f, 1:14 . B-Dr. Harold Fishman (OH.).

Ez Effort–Too Obvious by Desert Code; OBVIOUSLY TOO, g, 3, OP, Mcl 12500, 4-16, 6f, 1:12 3/5. B-Miguel A. Silva (AR.).

First Samurai–Que Chulo by Bernardini; TEMPLEMAN ALLEY, g, 3, MVR, Msw, 4-16, 6f, 1:12 4/5. B-Joe Cowles & Emily Cowles (KY.).

Flatter–Abraqat by Smart Strike; BEST ACTOR, c, 3, OP, Msw, 4-16, 1 1/16m, 1:44 . B-E. H. Beau Lane, Gail McMichael Lane,J. B. Lane Orem & Michael Orem (KY.). $330,000 ’20 KEESEP.

Flatter–Emotional Words by Curlin; AGGREGATION, c, 3, AQU, Msw, 4-16, 7f, 1:23 3/5. B-Graceville Breeding (NY.). $270,000 ’20 KEESEP.

Hard Aces–Bitzka by Tiago; SPLIT ACES, c, 3, GG, Mcl 12500, 4-16, 6f, 1:11 3/5. B-Hronis Racing (CA.).

He’s Had Enough–Kaiken by First Samurai; TAP FIRST, g, 3, TAM, Mcl 16000, 4-16, 6f, 1:10 4/5. B-Helen C. Alexander & Stuart E. Huston (FL.). $15,000 2021 OBSSUM.

Juba–Neverbreakthechain by Lonhro (AUS); HOOK THE CHAIN, f, 3, CT, Mcl 12500, 4-16, 6 1/2f, 1:23 2/5. B-John A. Casey (WV.).

Just a Coincidence–Ghost Friendly by Ghostzapper; KILGORE, g, 3, OP, Mcl 12500, 4-16, 6f, 1:12 . B-Southern Springs Stable (AR.).

Margie’s Wildcat–Lady Hinkle by Devil His Due; HINK’S PALADIN, g, 3, CT, Mcl 5000, 4-16, 4 1/2f, :53 3/5. B-Jackie Christenson (AZ.).

Mosler–Blushing Bride by Miesque’s Son; I’M BLUSHING, f, 3, LRL, Msw, 4-16, 1mT, 1:37 4/5. B-John Banner & Cheri Banner (MD.). *1/2 to My Sistersledge(MSW$437,594).

Optimizer–Switching Gears by Tapit; DOUBLE CLUTCH, c, 3, KEE, Msw, 4-16, 1mT, 1:36 . B-Calumet Farm (KY.). *1/2 to Gear Jockey(G3$958,628).

Overanalyze–Nitta Yuma by Quality Road; SILENT CHAOS, g, 3, GP, Mcl 35000, 4-16, a1m 70y, 1:42 3/5. B-Nimet Arif Kurtel (KY.).

Reload–Woodland City (SAF) by Al Mufti; LIGHT THE LAMP, g, 3, WO, Moc 40000, 4-16, 5f, :57 2/5. B-Northern Dawn Stables Inc (ON.). C$20,000 ’20 ONTSEP.

Shakin It Up–Limpopo by Lion Heart; BEAUTIFUL VICTORIA, f, 3, MVR, Msw, 4-16, 6f, 1:14 1/5. B-Daniel J. Yates & Patricia J. Yates (OH.).

Speightstown–Jojo Warrior (G2$396,231), by Pioneerof the Nile; UNDER OATH, c, 3, KEE, Msw, 4-16, 6f, 1:10 3/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.).

Super Saver–Fancy Love by Not for Love; SUPER LOVE, c, 3, LRL, Msw, 4-16, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-John C. Davison (MD.).

Tapit–Marketing Mix (MG1$2,015,893), by Medaglia d’Oro; INFLUENCING, f, 3, TAM, Msw, 4-16, 1 1/8mT, 1:50 4/5. B-Glen Hill Farm (KY.).

Two Step Salsa–Hope Is a Winner by Bodemeister; ANOTHERWORLDINSIDE, f, 3, HAW, Msw, 4-16, 5 1/2f, 1:04 . B-Get Away Farm (FL.).

Uncle Mo–Irish Presence by Midnight Lute; MIDNIGHT MISTRESS, f, 3, OP, Mcl 20000, 4-16, 6f, 1:12 2/5. B-Forging Oaks, LLC (KY.). $100,000 ’20 FTKOCT.

Upstart–My Sister Margaret (MSW$360,122), by Bop; MY SISTER PAM, f, 3, CT, Msw, 4-16, 6 1/2f, 1:22 3/5. B-O’Sullivan Farms LLC (WV.).

Wicked Strong–Bedazzle Seattle by Gilded Time; PINEAPPLE ALLEY, f, 3, EVD, Msw, 4-16, 5f, :59 2/5. B-Earl Hernandez, Keith Hernandez &John Duvieilh (LA.).

Awesome Again–Summer Street by Street Cry (IRE); STREET CULTURE, g, 4, AQU, Mcl 25000, 4-16, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-Sequel Thoroughbreds LLC & Lakland Farm (NY.).

Candy Ride (ARG)–Executiveprivilege (MG1$999,000), by First Samurai; SPECIAL RIDE, c, 4, SA, Msw, 4-16, 6f, 1:09 3/5. B-Michael Pegram, Karl Watson &Paul Weitman (KY.).

Done Talking–Talented Princess ($296,257), by Suave Prospect; DRIVE BY LAYOVER, g, 4, CT, Msw, 4-15, 6 1/2f, 1:20 2/5. B-Franklin G. Smith (SC.).

Flashback–Silver Sal by Bob and John; SAL N LOUIE, c, 4, GG, Msw, 4-16, 1m, 1:39 2/5. B-Lee McMillin (KY.). $12,000 ’19 KEESEP.

Noble Mission (GB)–Colour Party (IRE) by Invincible Spirit (IRE); JOKERS RUN, f, 4, WO, Moc 25000, 4-16, 5f, :58 4/5. B-Mt. Brilliant Broodmares Ii LLC (KY.). $15,000 ’19 KEESEP; $40,000 2020 FTMTYO.

Palace–Inner Peace by Value Plus; MR. SNOWFLAKE, g, 4, EVD, Mcl 12500, 4-15, 6f, 1:12 4/5. B-4 M Ranch (LA.). $10,000 ’19 ESLYRL. *1/2 to Snowball(MSW$356,830).

Point of Entry–Understudy by Exchange Rate; SWEET ACTRESS, f, 4, GP, Mcl 12500, 4-16, a1m 70y, 1:43 3/5. B-Jacqueline Wammock/Red Bank Farm (KY.). $50,000 ’18 KEENOV.

Summer Front–Seared by Gone West; EL PECADO, g, 4, GP, Mcl 16000, 4-16, a1m 70y, 1:44 3/5. B-John Witherspoon Foster (SC.). $4,000 ’18 KEENOV.

Tiznow–Stormin Maggy by Storm Cat; HIGHER QUALITY, g, 4, AQU, Msw, 4-16, 7f, 1:23 . B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $600,000 ’19 FTSAUG; $95,000 2021 KEENOV.

Tonalist–Oh Maybe Baby by Harlan’s Holiday; MI TORMENTA, f, 4, WO, Mcl 7500, 4-16, 5f, :58 4/5. B-Dr. Tan Hyka (ON.).

Twirling Candy–Kiamika by With Approval; JUST ABOUT ENOUGH, g, 4, SA, Msw, 4-16, 1 1/8mT, 1:49 1/5. B-Frank Mermenstein & Elliot Kohn (CA.). $85,000 2020 FTMTYO. *1/2 to Not in Front(champion in Dominican Republic) *1/2 to Crumlin Queen(MSP$301,876).

Cougar Cat–Millie’s Thunder by Thunder Gulch; HANDY HANNON, g, 5, FON, Msw, 4-16, 6f, 1:15 1/5. B-Francis C. Hannon (NE.).

Read the Footnotes–Awesome Emma by Ghostzapper; SUBSCRIPTION, g, 5, FON, Mcl 10000, 4-16, 6f, 1:15 1/5. B-Eureka Thoroughbred Farm (OK.). $3,500 ’18 OKCSUM.

Tapiture–Hey Seattle by Seattle Slew; YAH HUH, g, 5, AQU, Mcl 25000, 4-16, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Annemarie Toomey (NY.). $20,000 ’18 FTNAUG.

Temple City–Fox Hunt by Saint Liam; CHANCEL, g, 5, WO, Msw, 4-16, 5f, :57 4/5. B-M. LaDona Hudson (KY.).