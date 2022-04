North American Maiden Winners April 17

Arrogate–Ask the Question by Silver Deputy; GOT THUNDER, c, 3, SA, Msw, 4-17, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $155,000 ’20 KEESEP; $750,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Heart to Heart(champion in Canada, $2,035,090).

Broken Vow–Aurore by Arch; UNBRIDLED ENSIGN, f, 3, GP, Mcl 35000, 4-17, a1mT, 1:37 2/5. B-Keene Ridge Racing, LLC (KY.). $15,000 ’20 KEESEP.

California Chrome–Sethna by Discreet Cat; HIGH BROW, c, 3, HAW, Mcl 6250, 4-17, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Carolyn Wilson (FL.).

Candy Ride (ARG)–Belleofthebeach (MSW$291,499), by Master Command; KEEPMEINTHE MOMENT, f, 3, GG, Mcl 25000, 4-17, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (KY.).

Carpe Diem–Tap Softly by Tapit; SUMMERTIME MAGIC, f, 3, WO, Msw, 4-17, 5f, :57 2/5. B-Sandra Sexton & Silver Fern Farm (KY.). $90,000 ’20 FTYRLS. *1/2 to Silver Prospector(G2$1,019,981).

Creative Cause–Beth Ann’s Kitten by Kitten’s Joy; FOOD BANK HELPER, g, 3, GP, Mcl 16000, 4-17, a1mT, 1:38 . B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Handsome Mike–Sophia’s Pride by Pleasant Tap; SOPHIA’S STORM, f, 3, GP, Moc 40000, 4-17, 6f, 1:12 3/5. B-Just For Fun Stable Inc. (FL.).

Klimt–A. A. Flaxen Queen by Old Forester; COO BIRD, g, 3, WO, Moc 25000, 4-17, 5f, :58 . B-A&A Farms (ON.). $5,700 ’19 KEENOV; $1,000 ’20 FTKOCT.

Paynter–Sharky’s Dancer by Perfect Mandate; ARTISAN DANCER, f, 3, GG, Mcl 12500, 4-17, 6f, 1:11 4/5. B-Jack Mandato (CA.). $16,000 ’20 FTCYRL.

Street Boss–Playful Love by Tapit; UNFAITHFUL WAYS, f, 3, SA, Mcl 50000, 4-17, 1mT, 1:35 1/5. B-Narola, LLC (KY.). $45,000 ’20 KEEJAN.

Stroll–Run Like Rachel by Medaglia d’Oro; SPALDING STROLL, g, 3, HAW, Mcl 25000, 4-17, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Black Oak Farm (IA.).

Boat Trip–Win for Mom by Unusual Heat; GALAN GRAY, c, 4, GG, Mcl 12500, 4-17, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Howard & Janet Siegel Racing LLC & Armando Sanchez (CA.).

Graydar–Fantasy Dancer by El Corredor; STREAKING GREY, f, 4, GP, Mcl 16000, 4-17, a1mT, 1:36 4/5. B-Meadowlark Valley Farm II, LLC (KY.). $1,000 ’19 FTKOCT.

Social Inclusion–Naughty Matilda by Indian Charlie; OGLALA, f, 4, GP, Msw, 4-17, a1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Beth Bayer (FL.). $125,000 ’19 FTKJUL.

Temple City–Arousing by Cee’s Tizzy; QUEEN OF POMPEII, f, 4, SA, Msw, 4-17, 6 1/2fT, 1:15 3/5. B-Harris Farms & Donald Valpredo (CA.).

Union Rags–Graser (IRE) by Motivator (GB); MAKE A STAND, g, 5, TRY, Mcl 15000, 4-16, 2mT, 4:37 3/5. B-The Elkstone Group LLC (MD.).

Libertarian (GB)–No Ordinary Love (IRE) by Expelled; MONBEG STREAM (IRE), g, 6, MON, Msw, 4-16, 3mT, 5:57 2/5. B-Aidan Fogarty (IRE.). 14,000GBP 2019 GUKSSS; 42,000GBP 2021 CHEAPR.