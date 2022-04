North American Maiden Winners April 2

Marking–Lookin Better by Lookin At Lucky; BETTER BELIEVE, f, 2, SUN, Msw, 4-2, 4 1/2f, :52 2/5. B-Lee Lewis & Brad King (NM.).

American Freedom–Looking Great by Include; AKINGISALWAYSKING, g, 3, PEN, Mcl 12500, 4-1, 6f, 1:14 2/5. B-Morgan’s Ford Farm (VA.). $12,000 ’20 FTKOCT; $80,000 ’20 KEEJAN; $45,000 2021 OBSMAR.

American Freedom–Listen to Libby by Indian Charlie; WISH YOU WELL, f, 3, GP, Msw, 4-2, 7f, 1:23 4/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $160,000 ’20 FTYRLS; $550,000 2021 FTFGUL. *1/2 to Chanteline (G3$594,972).

Barbados–Ol Sanish by Curlin; HAMPDEN LANE, g, 3, LRL, Mcl 25000, 4-2, 6f, 1:13 1/5. B-James B. Steele (MD.). $7,000 ’20 FTMYRL; $50,000 2021 FTMTYO.

Bayern–Nasty Noozie by Partner’s Hero; FRACING NASTY, f, 3, TP, Msw, 4-2, 6f, 1:11 . B-Theta Holding 1, Inc. (KY.). $25,000 2021 FTKFEB.

Blame–Aliquippa by Yes It’s True; UNSOLVED, g, 3, FON, Mcl 10000, 4-2, 6f, 1:14 3/5. B-Claiborne Farm (KY.). $15,000 ’20 KEESEP.

Classic Empire–For All You Know by Yes It’s True; TRUE EMPRESS, f, 3, AQU, Msw, 4-2, 6f, 1:12 3/5. B-Magnolia Mares LLC (NY.). $135,000 ’19 FTNOCT.

Conveyance–My Little Darlings by Purim; CINDY’S G MAN, g, 3, HAW, Msw, 4-2, 5f, :56 4/5. B-Cynthia R. Rush, James M. Watkins &Lawrence J. Gavilsky (IL.).

Creative Cause–Casting Director by Bernardini; MY BUDDY B, c, 3, TP, Msw, 4-2, 6f, 1:10 . B-Bonne Chance Farm, LLC (KY.).

Curlin–Lockdown (MG2P$445,900), by First Defence; IDIOMATIC, f, 3, TP, Msw, 4-2, 1m, 1:37 2/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.).

Dixie Chatter–Stealth Cat (MSW$394,656), by Magic Cat; NATION OF LAWS, f, 3, SUN, Msw, 4-2, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-J. Kirk Robison & Judy Robison (CA.). *1/2 to Stealth Drone ($343,348).

Dominique’s Cat–Traders Pride by The Trader’s Echo; DOM PROUD, f, 3, SUN, Msw, 4-2, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-McKenna Thoroughbreds LLC (NM.).

Dontmesswithkitten–Hekawi by Tribal Rule; CHIEF WILD EAGLE, g, 3, GG, Msw, 4-2, 1 1/16m, 1:45 3/5. B-Victor Bahna (CA.).

Fed Biz–Anfield Rose by Wilburn; OVERTAXED, g, 3, OP, Msw, 4-2, 6f, 1:10 1/5. B-Amy Boulton (KY.).

Gormley–My Catriona by Tactical Cat; DON’T TELL HYDEE, f, 3, GG, Mcl 8000, 4-2, 6f, 1:12 2/5. B-Farm III Enterprises LLC (FL.). $8,000 ’20 OBSJAN; $10,000 ’20 OBSOCT; $13,500 2021 OBSSUM.

Holy Boss–Nick’s Funnybone by D’ Funnybone; BOSS MAN J J, g, 3, LRL, Mcl 25000, 4-2, 6f, 1:12 2/5. B-Anchor & Hope Farm Inc. (MD.). $2,000 ’20 FTMYRL.

Honor Code–Conquest Sweetride by Candy Ride (ARG); BEEF WINSLOW, c, 3, SA, Msw, 4-2, 1mT, 1:35 . B-Westbury Stables LLC (FL.). $125,000 2021 OBSSUM.

Honor Code–Take Wing by Pioneerof the Nile; CHICKADEE, f, 3, HAW, Mcl 7500, 4-2, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Carolyn Wilson (FL.).

Imma Wild Bling–Stormy Mountain by Monashee Mountain; BLING MOUNTAIN, g, 3, HOU, Msw, 4-1, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-James Pratt (TX.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Laugh Track–Pay for Play by Songandaprayer; BEAR CLAW, g, 3, SUN, Msw, 4-2, 6f, 1:10 3/5. B-Mike Abraham (NM.).

Lookin At Lucky–Flagrant by Rahy; LUDO, g, 3, TAM, Mcl 16000, 4-2, 1 1/16m, 1:47 1/5. B-Dr. Catherine Wills (KY.). *1/2 to Furthest Land (G1$917,707) *Full to Luck Money (MG1P$369,275).

Medaglia d’Oro–Dame Dorothy (G1$749,740), by Bernardini; PRINCIPE D’ORO, c, 3, AQU, Msw, 4-2, 1m, 1:37 . B-B. Flay Thoroughbreds (KY.). $650,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Spice Is Nice (G3$259,688).

Mineshaft–Bodes Well by Bodemeister; MO CONNELLY, f, 3, SA, Mcl 20000, 4-1, 1m, 1:40 2/5. B-Nick Alexander (CA.).

Mineshaft–Shovalla by Ghostzapper; STRIKING OIL, g, 3, HOU, Mcl 7500, 4-1, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-T & G Farm of Kentucky, LLC (KY.). $95,000 ’20 FTYRLS.

Orb–Bound for Dixie by Unbridled’s Song; ORBIT BOUND, f, 3, MVR, Mcl 7500, 4-2, 6f, 1:12 4/5. B-Dividing Ridge Farm, Inc. (KY.).

Practical Joke–Roaming by Quality Road; LESLIE CHOW, c, 3, TP, Msw, 4-2, 1m, 1:37 3/5. B-Hunter Valley (KY.). $90,000 ’19 KEENOV.

Quality Road–Crystal Grit by Tapit; QUALITY G, c, 3, GP, Msw, 4-2, a1m 70y, 1:42 4/5. B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.). $250,000 2021 OBSSPR.

Speightster–Sweet Zapper by Ghostzapper; ZIPPING BOMBASTIC, f, 3, RIL, Msw, 4-2, 4f, :47 4/5. B-Fred Alexander (KY.).

Straight Fire–Zak’s Precocious by Precocity; BLESSED BROTHER, g, 3, GG, Mcl 8000, 4-1, 6f, 1:12 2/5. B-KMN Racing, LLC (CA.). *1/2 to Zanbo ($354,947).

Tapit–Morena (PER) (champion in Peru, 2006-20, champion in Peru, by Privately Held; WESTERN RIVER, c, 3, OP, Msw, 4-2, 1 1/16m, 1:43 2/5. B-Mt. Brilliant Broodmares I, LLC & Tapit Syndicate (KY.). $30,000 ’20 KEESEP. *Full to Creator (MG1$1,610,320).

Tiznow–Moon Over Matter by Malibu Moon; TINDARI, f, 3, TAM, Mcl 16000, 4-2, 7f, 1:25 3/5. B-Hardacre Farm (FL.). $16,000 ’20 KEESEP.

Tonalist–Our First Girl by War Front; DUDE AND JUMPER, g, 3, CT, Mcl 12500, 4-2, 4 1/2f, :54 . B-CRK Stables, LLC (MD.). $2,000 ’20 KEESEP.

Uptowncharlybrown–Estaprimo by Primal Storm; ESTA CHUCK, f, 3, PEN, Mcl 12500, 4-1, 1m, 1:43 . B-Glenn E. Brok LLC (PA.).

Firing Line–Antinous by Street Cry (IRE); GOLDLINER, f, 4, TAM, Mcl 16000, 4-2, 5 1/2f, 1:05 . B-Ben McElroy (KY.). $10,000 ’19 FTKOCT; $75,000 2020 OBSSUM.

Ghostzapper–Whisper to Me by Thunder Gulch; HONKY TONK HERO, g, 4, TP, Mcl 30000, 4-1, 1m, 1:37 4/5. B-Pin Oak Stud, LLC (KY.). $150,000 ’19 FTKJUL. *1/2 to Overheard (G2$548,656).

Grazen–Chelcee’s Hope by Bartok (IRE); STARSHIP ENDEAVOR, f, 4, GG, Mcl 20000, 4-1, 1 1/8mT, 1:52 1/5. B-Regan Wright & Don Gibb (CA.). $20,000 ’19 FTCYRL.

Jump Start–Bang Away by Sky Mesa; STARTWITHABANG, f, 4, CT, Msw, 4-1, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-Mr. & Mrs. Charles McGinnes (MD.). $35,000 ’19 FTMYRL.

Kantharos–Raven’s Rockette by Raven’s Pass; KANT BEAT THE ROCK, g, 4, SA, Mcl 50000, 4-1, 6 1/2fT, 1:18 1/5. B-81 Gotham LLC (KY.). $18,000 2020 OBSSUM.

Nyquist–Jessica Is Back (G1$836,765), by Put It Back; BACK TO BUSINESS, f, 4, TUP, Mcl 15000, 4-1, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Carolyn Vogel (KY.).

Tapiture–Aventina by Dynaformer; AVENTAPP, f, 4, SA, Mcl 50000, 4-1, 6fT, 1:10 3/5. B-Three Diamonds Farm (KY.).

Constitution–Katouni by Point Given; GRAN CHEMIN, m, 5, MVR, Msw, 4-2, 6f, 1:14 2/5. B-R. M. J. Stables, LLC (KY.). $16,000 2022 KEEJAN.