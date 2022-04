North American Maiden Winners April 21

Cajun Breeze–Wishiwoulda by Da Stoops; GIRL BYE, f, 2, GP, Msw, 4-21, 4 1/2f, :52 3/5. B-Shadybrook Farm, Inc. (FL.).

McCraken–Sacred Moon by Malibu Moon; CRACKALACKING, f, 2, KEE, Msw, 4-21, 4 1/2f, :52 3/5. B-Mullikin Thoroughbreds (KY.). $15,000 ’21 KEEJAN; $20,000 ’21 KEESEP. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Buffum–Middle Jewel by Magna Graduate; SHINELIKEADIAMOND, f, 3, LRL, Mcl 25000, 4-21, 7f, 1:25 1/5. B-Mr. & Mrs. Kenneth C. Holt & Mr. & Mrs. Richard Palumbo (MD.).

Central Banker–Ms Micromanagement by Latent Heat; TASTY WAVE, f, 3, AQU, Mcl 25000, 4-21, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Meadow Hill Lane Farm (NY.). $2,000 ’20 FTMYRL; $32,000 2021 FTMTYO.

Curlin–Constellation (G1$619,809), by Bellamy Road; COMPLETE AGENDA, c, 3, AQU, Msw, 4-21, 1 1/8m, 1:52 . B-Don Alberto Corporation (KY.). $250,000 ’20 KEESEP.

Fiber Sonde–Experts Only by Power of Mind; OBANNON, g, 3, CT, Msw, 4-20, 7f, 1:29 2/5. B-Leslie Condon (WV.).

Gun Runner–Wild Bout Tiffany by Wildcat Heir; PISTOL, f, 3, KEE, Mcl 20000, 4-21, 6f, 1:12 3/5. B-Clearsky Farms (KY.). $100,000 ’20 KEESEP.

Madefromlucky–Falsehood by Awesome Again; VIRGINIA FULLA, g, 3, LRL, Mcl 16000, 4-21, 1 1/16m, 1:46 3/5. B-Becky Lavin (VA.).

Mr Speaker–Swear Me In by Spring At Last; D VON TAE, g, 3, TUP, Mcl 12500, 4-21, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Kevin Eikleberry (AZ.).

Mshawish–Betrothal by Explicit; AWESOME LAWSON, f, 3, CT, Msw, 4-20, 6 1/2f, 1:21 4/5. B-Robert Joseph Hunt (KY.).

Mucho Macho Man–North East Star by Siphon (BRZ); MUCHO VELOCE, g, 3, EVD, Mcl 12500, 4-20, 7f, 1:26 . B-Carol M. Ricker & Julian DeMarco (KY.).

Paynter–Charity Ball by Indian Charlie; PAYNT YOUR WAGON, g, 3, EVD, Mcl 7500, 4-20, 6f, 1:12 4/5. B-Tom McCrocklin & Bloom Racing LLC (FL.).

Peace and Justice–Archarella by Archarcharch; PEACEARELLA, f, 3, PEN, Mcl 10000, 4-21, 1m 70y, 1:46 3/5. B-Black Cloud Racing Stable, LLC (PA.).

Tapiture–Irish Dynasty by Dynaformer; IRISH TAP, f, 3, IND, Msw, 4-20, 5f, 1:00 . B-Paul Pruett (LA.). $5,000 ’20 FTKOCT.

Tapizar–Spoof by Ghostzapper; TAPADERA, g, 3, IND, Msw, 4-20, 5f, 1:00 . B-Roger Spiess DVM & Randy Klopp (IN.).

Uncle Mo–Birdatthewire (G1$808,430), by Summer Bird; FALCONET, f, 3, KEE, Msw, 4-21, 1 1/16m, 1:46 1/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $250,000 ’20 KEESEP.

Adding Candy–Lily Hannah by Johannesburg; PINK LILY, f, 4, PEN, Mcl 25000, 4-20, 6f, 1:11 3/5. B-Jaime Mejia & Maria Ines Mejia (FL.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Honor Code–Remember by Forest Wildcat; IMMORTALIZATION, g, 4, AQU, Mcl 40000, 4-21, 6fT, 1:11 3/5. B-DATTT Farm, LLC (KY.). $90,000 2020 OBSMAR.

Laoban–Love My Girl by El Corredor; WAR NOVEL, g, 4, PEN, Mcl 10000, 4-20, 1m, 1:39 4/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC,Hunter Valley Farm & Spruce Lane Farm (NY.). $32,000 ’19 OBSOCT; $100,000 2020 FTMTYO.

Optimizer–Dance Away Capote (G3$586,773), by Capote; TIKTOKNAWAY, f, 4, LRL, Mcl 10000, 4-21, 1m, 1:40 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $15,000 ’19 KEESEP.