North American Maiden Winners April 24

Algorithms–Wicked Tap by Pleasant Tap; UNDECODED, f, 3, OP, Mcl 20000, 4-24, 1 1/16m, 1:46 1/5. B-Northfork Farm Horses, LLC (KY.).

Arrogate–Americana by Tapit; LINDA’S GIFT, f, 3, GP, Msw, 4-24, a1mT, 1:36 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $105,000 ’20 FTYRLS; $50,000 2021 FTMTYO.

Bayern–Enchanting Lady (G1P$308,540), by Tale of the Cat; IKIGAI, c, 3, GG, Msw, 4-23, 5 1/2f, 1:03 2/5. B-Kaleem Shah, Inc. (KY.).

Cairo Prince–Miracle Heat by Unusual Heat; MADELYNS HEAT, g, 3, HAW, Mcl 7500, 4-24, 1m 70y, 1:44 . B-M. Auerbach, LLC, McCauley Farm, LLC &Catherine Parke (KY.). $2,500 ’20 FTKOCT.

Candy Ride (ARG)–Hantaloop by Giant’s Causeway; GREAT ADVENTURE, f, 3, GP, Msw, 4-24, 6f, 1:12 . B-R. S. Evans (KY.).

Coast Guard–Zenovit by Private Gold; DIAMOND WILLOW, g, 3, GG, Mcl 8000, 4-24, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Nina M. Hagen & Ronald A. Hagen (WA.). $9,000 ’20 WASAUG.

Constitution–Rebuke by Carson City; REDEFINITION, f, 3, OP, Mcl 75000, 4-24, 6f, 1:10 3/5. B-A R Enterprises, Inc. (KY.).

Ghaaleb–Rhodium ($349,340), by Flashy Bull; BLAZEN ROAD, g, 3, FAN, Msw, 4-23, 5f, 1:01 . B-Steve Manley (IL.).

Gormley–Mott N Hester by Super Saver; B DAWK, c, 3, KEE, Msw, 4-24, a7f, 1:27 . B-Small Batch Thoroughbreds & Robert Fetkin (KY.). $77,000 ’20 KEEJAN; $140,000 ’20 KEESEP; $425,000 2021 FTMTYO.

Hamazing Destiny–Safe N Rich by Storm Boot; SHE’S HAMAZING, f, 3, OP, Mcl 12500, 4-24, 6f, 1:11 4/5. B-Starfish Stable, LLC (AR.).

Hard Spun–Slew’s Quality by Elusive Quality; LOYALTY, f, 3, WO, Msw, 4-24, 6f, 1:09 4/5. B-Best A Luck Farm LLC & Godolphin LLC (FL.). $270,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Shamrock Rose(champion female sprinter, $968,962).

Honor Code–Truly Bound by Harlan’s Holiday; GRAND DIANA, f, 3, TAM, Mcl 10000, 4-24, 7f, 1:25 . B-Arthur St George & Lee Mauberret (KY.). $11,000 ’20 FTKOCT.

Laoban–Starship Diva by Eltish; STARSHIP MACYS, f, 3, TAM, Mcl 16000, 4-24, 1 1/8mT, 1:51 3/5. B-Mustang Farms, Inc. (NY.).

Mineshaft–Taste’s Classylady by Afleet Alex; ONE TRACK MINE, f, 3, AQU, Mcl 40000, 4-24, 1 1/16mT, 1:44 4/5. B-Old Tavern Farm, LLC (NY.). $30,000 ’20 KEESEP.

Misremembered–Potenza by Theatrical (IRE); O G GULFSTREAM GUS, g, 3, DG, Msw, 4-24, 5 1/2f, 1:10 3/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $2,700 ’20 ARZNOV.

Mission Impazible–Barrel of Joy by Disco Rico; BARREL OF QUESTS, c, 3, AQU, Msw, 4-24, 1 1/16mT, 1:44 . B-Tri County Stables (NY.).

Mohaymen–Pure Scarlett by Pure Prize; UNADULTERATED, f, 3, LRL, Msw, 4-24, 1m, 1:40 . B-Daniel S Mallory (KY.). $45,000 ’19 FTKNOV; $12,000 ’20 FTKOCT.

Pioneerof the Nile–Boodles by Mr. Greeley; CARMICHAELSPIONEER, c, 3, LRL, Mcl 10000, 4-24, 7f, 1:27 . B-Ashview Farm & Colts Neck Stables (KY.). $80,000 ’20 KEESEP; $10,000 2021 FTMTYO. *1/2 to Watchyourownbobber(G3P$540,625) *1/2 to Market Rally(G3$324,270).

Upstart–Battingstar by Grand Slam; BATTER UP BUD, g, 3, GP, Moc 40000, 4-24, 1m, 1:38 . B-Thomas Groves & Craig Wheeler (FL.). $125,000 2021 FTMTYO.

Air Force Blue–Cavanaugh Park (IRE) by Galileo (IRE); TAKE PROFIT, g, 4, MID, Msw, 4-23, 2 1/8mT, 4:18 2/5. B-Marcus Stables LLC (KY.). $10,000 2020 OBSMAR.

Candy Ride (ARG)–Keri Belle (G3$323,140), by Empire Maker; OFFICIAL BUSINESS, c, 4, KEE, Mcl 50000, 4-24, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Lochlow Farm (KY.). $250,000 ’19 KEESEP.

Coast Guard–Winning Weave by Basket Weave; COASTAL WATERS, g, 4, TAM, Msw, 4-24, 1mT, 1:37 4/5. B-Nina Hagen & Ron Hagen (WA.). $14,500 ’19 WASAUG.

Frosted–Darling Daughter by Maria’s Mon; JEEBAR, g, 4, SRP, Msw, 4-24, 4 1/2f, :52 4/5. B-Mr. & Mrs. Al Mazzetti (KY.). $80,000 ’19 KEESEP; $65,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Holiday Mischief(MSW$382,975) *1/2 to Big Bazinga(G3P$284,681).

Indy Snow (GB)–Liem’s Luck by Trippi; GREAT PLAINES, g, 4, FAN, Mcl 4000, 4-23, 5f, 1:00 2/5. B-Frank Kirby & Joe Kirby (IL.).

Mikimoto’s Mojo–Tidal Change by Runaway Groom; MYSTIC O’SHAUNESIE, g, 4, CT, Msw, 4-23, 4 1/2f, :52 2/5. B-Maple Valley Farm LLC (WV.).

New Year’s Day–Be a Gem by Jump Start; ANARCHY, g, 4, WO, Moc 40000, 4-24, 6f, 1:09 3/5. B-Flying H Stables, LLC (KY.). $8,000 ’18 KEENOV; C$18,000 ’19 BRCSEP.

Palace Malice–Fear This by Ghostzapper; FAST N FEARIOUS, g, 4, AQU, Mcl 40000, 4-24, 7f, 1:26 2/5. B-Christopher Shelli (NY.). $85,000 ’19 FTNAUG.

Premeditation–Madonna Lily by Elusive Quality; PREMEDITATED LILY, f, 4, SRP, Mcl 5000, 4-23, 4 1/2f, :51 3/5. B-Jim Volk (NM.).

Treasure Beach (GB)–Belladini by Bandini; BELLA FUTURE, g, 4, GP, Mcl 25000, 4-24, a1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Vicino Racing Stables, Inc. (FL.).

Vancouver (AUS)–Counter Measure by Henrythenavigator; WHO’S COUNTING, g, 4, MID, Mcl 25000, 4-23, 2 1/8mT, 4:13 4/5. B-South Branch Equine LLC (MD.).

Honor Code–Sweet Success by Candy Ride (ARG); ROGUE ELEMENT, g, 5, KEE, Mcl 20000, 4-24, 1 1/16m, 1:46 3/5. B-G. Watts Humphrey Jr. & W. S. Farish (KY.). $250,000 ’18 KEESEP.