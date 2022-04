North American Maiden Winners April 27

American Freedom–Ella’s Dreaming by First Dude; VAVITE, f, 3, TDN, Msw, 4-27, 6f, 1:14 . B-Moreau Bloodstock International Inc (KY.).

Connect–Grand Style by Giant’s Causeway; NOSILVERSPOONSHERE, f, 3, KEE, Mcl 100000, 4-27, 7f, 1:23 1/5. B-Gulf Coast Stables LLC (LA.). $27,000 ’19 KEENOV; $125,000 2021 OBSSPR.

Dark Angel (IRE)–Spiritual Lady (GB) by Pastoral Pursuits (GB); CHARDY PARTY (IRE), f, 3, KEE, Msw, 4-27, 5 1/2fT, 1:03 . B-Yeomanstown Stud (IRE.). 110,000gns ’20 TATOCT.

Euroears–Go Get’m Tiger by C’Mon Tiger; EURONTHEMONEY, g, 3, WRD, Mcl 15000, 4-27, 5f, :59 2/5. B-James E Helzer (OK.).

Excaper–Okie Rose by Cavvy; ROSIE OKIE, f, 3, WRD, Msw, 4-27, 5 1/2f, 1:06 . B-Richter Family Trust (OK.).

Finnegans Wake–California Ruby by Smiling Tiger; LUVTHEONEURWITH, g, 3, TUP, Mcl 10000, 4-26, 1m, 1:39 1/5. B-Rockingham Ranch (CA.).

Gun Runner–Classofsixtythree by Include; SIXTYTHREECALIBER, f, 3, IND, Msw, 4-27, 1m, 1:40 2/5. B-Lee Pokoik (KY.). $225,000 ’19 KEENOV; $250,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Gunmetal Gray (G3$284,700).

Hootenanny–Bien Roulee by Bernardini; LADY VANIER, f, 3, IND, Msw, 4-27, 5f, :59 4/5. B-Larry Goodwin (IN.).

Latent Heat–Awesome Bankroll by Awesome of Course; LAVA BOMB, g, 3, WRD, Msw, 4-26, 5 1/2f, 1:05 . B-Carter Thoroughbreds (OK.).

Liam’s Map–Tilde (MSW$345,060), by Swiss Yodeler; SMOKEY WHITE, g, 3, PRX, Mcl 40000, 4-27, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-H & E Ranch (KY.). $14,000 ’20 OBSOCT; $27,000 2021 OBSSPR.

Malibu Moon–Crocus Hill by Medaglia d’Oro; SAFFRON MOON, f, 3, KEE, Msw, 4-27, 1mT, 1:35 4/5. B-Cove Springs Farm LLC (KY.). $80,000 ’20 KEESEP.

Poseidon’s Warrior–Peakaboo Irish by The Silver Move; THAT’S MY BOI TOY, g, 3, TAM, Mcl 16000, 4-27, 5 1/2f, 1:05 . B-Arboritanza Racing LLC & Michelle Hemingway (FL.).

Tale of Ekati–Fasig Girl by Successful Appeal; SPEEDY DELIVERY, f, 3, IND, Msw, 4-27, 5f, :59 2/5. B-Richard W. Huddleston (IN.).

Taprize–Bella Durmiente by Pico Central (BRZ); TAPPINTOTHEBEAT, f, 3, IND, Msw, 4-26, 5f, 1:01 4/5. B-Bruce Murphy (IN.).

Twirling Candy–Indivar by Indian Charlie; PHANTOM MAC, g, 3, TUP, Mcl 20000, 4-26, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-B.D. Gibbs Farm, LLC & Fleetwood Bloodstock, LLC (KY.). $5,000 ’20 KEESEP.

Unified–True Bliss by Yes It’s True; MARITAL BLISS, c, 3, IND, Msw, 4-27, 1m, 1:41 . B-Sally J. Andersen (FL.). $70,000 ’20 FTYRLS; $130,000 2021 FTMTYO.

Western Pride–My Pink Easterbaby by Straight Man; CHOCOLATE RABBIT, g, 3, TDN, Msw, 4-27, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Robert C. Cline (OH.).

Will Take Charge–Lemon Dancer by Lemon Drop Kid; WILL LEMON DANCE, f, 3, PRX, Mcl 25000, 4-27, 1m 70y, 1:47 4/5. B-Rose Hill Farm (KY.). $3,000 ’20 FTKOCT.

Maclean’s Music–Magnolias in Bloom by Flatter; WEST TEXAS RAIN, g, 4, WRD, Msw, 4-27, 1 1/16m, 1:47 . B-Douglas Scharbauer Jr. (KY.).

Munnings–Storm Star by Candy Ride (ARG); SPIN THAT TUNE, f, 4, IND, Msw, 4-27, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-El Capi Racing LLC (KY.). $50,000 ’19 KEESEP; $39,000 2022 KEEJAN.

Pharaoh Bob–Zealandia by Grand Slam; GIOVANE’S PROMISE, g, 4, TAM, Mcl 10000, 4-27, 1m 40y, 1:43 3/5. B-Endsley Oaks Farm, Inc (FL.).

Smiling Tiger–Unbridled Summer by Broken Vow; UNBRIDLED TIGER, g, 4, TUP, Mcl 10000, 4-27, 5f, :57 . B-Endless Summer Racing & Carr (CA.).

Strong Mandate–Tres Hermanas by Curlin; PISSARRO’S MANDATE, c, 4, WRD, Mcl 7500, 4-27, 6f, 1:12 3/5. B-Jose Luis Espinoza (KY.).

Threeandoh–Weather Permitting by Leading the Parade; RAINOUT, f, 4, TAM, Mcl 16000, 4-27, 1 1/16mT, 1:44 4/5. B-Lambholm (FL.).