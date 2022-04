North American Maiden Winners April 28

No Nay Never–Raw Silk (G2), by Malibu Moon; NO NAY HUDSON (IRE), c, 2, KEE, Msw, 4-28, 4 1/2f, :51 4/5. B-Rjb Bloodstock (IRE.). $190,000 ’21 KEESEP.

Oscar Performance–Run Like the Boss by Scat Daddy; ANDTHEWINNERIS, c, 2, KEE, Msw, 4-28, 5 1/2fT, 1:03 4/5. B-Susan Moulton (KY.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Astrology–Semillon by Eskendereya; GUANAJUATO, f, 3, EVD, Mcl 20000, 4-28, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Perry Judice (LA.).

Bayern–Atlasta Crypto by Cryptoclearance; CRYPTO COPY, g, 3, TDN, Msw, 4-28, 6f, 1:12 . B-Gail Kromer & Eric Heyman (OH.).

Connect–Athenian Beauty by Corinthian; QUANTUM THEORY, g, 3, GP, Moc 40000, 4-28, a1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Nancy C. Shuford (KY.). $50,000 ’19 KEENOV; $50,000 ’20 KEESEP.

Exaggerator–Eye’ll Be Fine by Montbrook; EXACTITUDE, f, 3, BTP, Msw, 4-28, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Thorobeam Farm (OH.).

Friesan Fire–Lookin At Royalty by Lookin At Lucky; HOT LOOKIN ROYAL, f, 3, LRL, Mcl 10000, 4-28, 7f, 1:27 . B-Annette Eubanks & Daniel Eubanks (MD.).

Golden Years–Royal Passage by Mineshaft; ROYAL PAIN, c, 3, CT, Msw, 4-27, 4 1/2f, :53 . B-O’Sullivan Farms LLC (WV.).

Into Mischief–Barbadia by Speightstown; PATNA, f, 3, KEE, Msw, 4-28, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.).

Lord Nelson–Fully Equipped by More Than Ready; LORD ZED, c, 3, KEE, Msw, 4-28, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Caroline Huckabay & Elm Tree Farm, LLC (KY.). $100,000 ’20 FTYRLS; $120,000 2021 OBSSUM.

Medallist–Marquee Kelly by Marquetry; CHAIN REACTION, g, 3, PEN, Mcl 16000, 4-27, 6f, 1:12 3/5. B-WMT Stables, Inc. (PA.). *1/2 to Raging Smoke(MSW$422,282).

Outflanker–Saucy Countess by Tabasco Cat; MORRIGAN, f, 3, PEN, Mcl 10000, 4-28, 5 1/2f, 1:09 1/5. B-Little Man Farm (MD.). $8,000 ’20 FTMYRL.

Rule by Night–Aint She a Saint (MSW$497,381), by Saintly Look; NIGHT TIME RULER, g, 3, TDN, Mcl 7500, 4-28, 1m, 1:41 3/5. B-Gold Square, LLC (PA.). $1,200 ’20 KEEJAN.

Tapiture–Sheila Tequila by Kafwain; QUARTER RAT, g, 3, EVD, Msw, 4-28, 6f, 1:11 3/5. B-Stephen Brown (LA.). $65,000 ’20 ESLYRL.

Tonalist–Wife Support by Distorted Humor; MY GOOD FORTUNE, f, 3, BTP, Mcl 12500, 4-28, 1m, 1:43 . B-William Humphries & RGP Ocala Holdings, LLC (KY.). $10,000 ’20 KEESEP; $25,000 ’20 OBSJAN.

Union Jackson–Explicable by Pioneerof the Nile; CELINE THE QUEEN, f, 3, BEL, Mcl 40000, 4-28, 6fT, 1:10 2/5. B-Sequel Stallions New York, LLC &Lakland Farm (NY.). $180,000 2021 FTMTYO.

Congrats–Crazy Lucky by Henny Hughes; CONGRATS AGAIN, g, 4, GP, Mcl 16000, 4-28, 7f, 1:26 3/5. B-Clarkland Farm LLC (KY.). $5,000 ’19 KEESEP.

First Samurai–Ready Recall by More Than Ready; DIXIELAND DANCER, f, 4, LRL, Mcl 10000, 4-28, 7f, 1:27 2/5. B-Rod Zwigart (KY.). $62,000 ’18 KEENOV; $14,000 2020 OBSSPR.

Flat Out–America’s Lady by Quiet American; FLAT OUT AMERICAN, g, 4, EVD, Msw, 4-27, 1m, 1:39 3/5. B-George Brown (KY.).

Fort Larned–Aunt Glo by Awesome Again; FORGLO, f, 4, BTP, Mcl 12500, 4-28, 1m, 1:46 1/5. B-Everything’s Cricket Racing (KY.).

Get Stormy–Shore Breeze Hero by Shore Breeze; STORMY’S HERO, f, 4, IND, Mcl 12500, 4-27, 5f, 1:00 3/5. B-Kim Hammond (IN.).

Gold Aly–Hula Lula by Raise the Bluff; A WHOLE LOTTA HULA, f, 4, TUP, Mcl 10000, 4-27, 5f, :58 2/5. B-Dave Breiwick (WA.).

Mizzen Mast–Jonata by Proud Citizen; CITIZEN K, g, 4, BEL, Msw, 4-28, 6fT, 1:10 1/5. B-Stonewall Farm (NY.). *1/2 to La Fuerza(MSW$261,610).

Nyquist–Enticed Away by Broken Vow; RHEAUME, f, 4, BEL, Msw, 4-28, 1 1/16mT, 1:45 3/5. B-Gallagher’s Stud (NY.).