North American Maiden Winners April 29

U S Navy Flag–Humble And Proud (IRE) by Pivotal (GB); LOVE REIGNS (IRE), f, 2, KEE, Msw, 4-29, 5 1/2fT, 1:02 1/5. B-Patrick Grogan (IRE.). 160,000EUR ’21 GOFORB. *1/2 to Glorious Empire (IRE)(G1$899,279). ***FIRST NORTH AMERICAN WINNER FOR SIRE

Anchor Down–Snow Trial by Trippi; TROPINKA, f, 3, OP, Mcl 12500, 4-29, 6f, 1:13 4/5. B-Mr. & Mrs. Annuncio Stanchieri & Farm III Enterprises (FL.). $22,000 2021 OBSSUM.

Bernardini–Traveling Alone by Mt. Livermore; ISLE OF GRACE, f, 3, BTP, Msw, 4-29, 6f, 1:13 3/5. B-Prairie Star Racing & Godolphin (KY.). $15,000 ’19 KEENOV.

Big Blue Kitten–Uknowi’mbusy by Concord Point; SIMON SAYS, g, 3, BTP, Msw, 4-29, 6f, 1:13 2/5. B-Hal Snowden Jr., Cathy H. Comley &Calumet Farm (OH.).

Cairo Prince–Tell Me Again by Majesticperfection; NOICATTARO, g, 3, TAM, Mcl 16000, 4-29, 1 1/16mT, 1:47 1/5. B-Brereton C. Jones (KY.).

Cairo Prince–Cynisca by Munnings; EXECUTIVE CHEF, g, 3, GG, Msw, 4-29, 1m, 1:40 . B-Chance Farm (VA.). $27,000 ’20 FTKOCT.

Dialed In–Noble Grey by Forestry; BEYOND HELLO, g, 3, LS, Msw, 4-28, 6f, 1:10 4/5. B-H & E Ranch (KY.). $36,000 ’20 TEXSUM. *1/2 to Sanity($349,604).

First Samurai–Bird of Paradise by Summer Bird; LOVE IN PARADISE, g, 3, GP, Mcl 12500, 4-29, 1m, 1:39 2/5. B-Live Oak Stud (FL.).

First Samurai–Surfer’s Paradise by Congrats; SACRED SAMURAI, c, 3, KEE, Msw, 4-29, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Helen Alexander & Stuart Huston, LP (KY.). $31,000 ’20 FTKOCT; $90,000 2021 FTMTYO.

Goldencents–Vilao by Grave Digger; GOLD GUY, g, 3, LRL, Mcl 40000, 4-29, 5 1/2fT, 1:04 3/5. B-Allan Chappell & Lori Chappell (KY.). $10,000 ’20 FTKOCT.

Ju Jitsu Jax–Cat Dan by Domasca Dan; HOT OMELET, f, 3, TAM, Mcl 16000, 4-29, 6f, 1:12 4/5. B-Bruno Schickedanz (ON.).

Jump Start–Lydias Lullaby by Brahms; UNCLE YUDI, g, 3, PEN, Msw, 4-29, 1m, 1:41 . B-Richard Trechak (PA.).

Midshipman–Adira by Quality Road; BOX OF JOE, c, 3, BEL, Mcl 40000, 4-29, 6fT, 1:10 . B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.). $65,000 2021 OBSSUM.

Mo Tom–Mr. G’s Moonshine by Malibu Moon; MALIBU ROSE, f, 3, FON, Mcl 10000, 4-29, 6f, 1:15 3/5. B-Tom M Galvin (LA.). $3,000 ’20 ESLYRL.

Morning Line–Southern Brass by Domestic Dispute; MIDNIGHT BRASS, f, 3, CT, Msw, 4-29, 6 1/2f, 1:20 2/5. B-James Boyer & Lisa Boyer (WV.).

Noble Bird–Hip Hop Girl by Awesome Again; AWESOME BIRDIE, f, 3, GP, Mcl 25000, 4-29, a5f, :57 4/5. B-Joseph Francis Ludford III & Shelly Anne Ludford (FL.). $20,000 2021 OBSSUM.

Outwork–Mareana by Northern Afleet; CONDIMENT GIRL, f, 3, KEE, Mcl 30000, 4-29, 7f, 1:26 3/5. B-AMG Equine,LLC (KY.). *1/2 to Shes a True Beauty($270,469).

Pioneerof the Nile–Heatherdoesntbluff by Old Trieste; DOMINICAN PIONEER, c, 3, KEE, Msw, 4-29, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-SF Bloodstock LLC (KY.). $335,000 ’19 KEENOV; $325,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Killer Graces(G1$451,907) *1/2 to Chocolate Ride(G2$729,638).

Race Day–Von Rosenberg by Johannesburg; SOUL SET FREE, f, 3, LS, Mcl 7500, 4-28, 5 1/2f, 1:06 . B-Brandywine Farm & Jim & PamRobinson (KY.). $7,000 ’20 KEESEP.

Street Sense–Haamaat (IRE) by Shamardal; DAYS OF YORE, c, 3, GP, Msw, 4-29, 1m, 1:37 1/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Temple City–Summer of Fun (MG1P$306,671), by Include; SUMMER ANTHEM, g, 3, KEE, Msw, 4-29, 1 1/16mT, 1:41 3/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $8,000 ’20 OBSJAN.

Union Rags–Faithful by Vindication; ABSOLUTELY, f, 3, EVD, Msw, 4-28, 1m, 1:40 1/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.). $20,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Hello Don Julio(G2P$460,002).

Archarcharch–Pistolpackinpenny by Portobello Road; RUN FEARLESS, f, 4, OP, Msw, 4-29, 6f, 1:12 4/5. B-William Fires (AR.).

Attila’s Storm–Illuminique by Yes It’s True; ILLUMINATE D STORM, g, 4, SRP, Mcl 5000, 4-29, 4 1/2f, :52 . B-Brian Alan Mundell (NM.).

Big Blue Kitten–Juliet Victor by Unusual Heat; FAYETTE BLUE, f, 4, LS, Msw, 4-28, 7 1/2fT, 1:31 . B-Calumet Farm (KY.).

Into Mischief–Tizdubai (G2), by Cee’s Tizzy; KINGSWOOD, g, 4, TAM, Mcl 25000, 4-29, 6f, 1:09 4/5. B-Godolphin (KY.). *1/2 to Madinat Jumeirah (IRE)(champion in Bahrain).

Ju Jitsu Jax–Gal Luvs the Grass by Bucksplasher; KATY AND EMMA, f, 4, TAM, Mcl 10000, 4-29, 1m 40y, 1:43 1/5. B-Bruno Schickedanz (ON.).

Liam’s Map–Sassy Sadie by Malibu Moon; LINDROS, g, 4, LRL, Mcl 40000, 4-29, 5 1/2fT, 1:03 2/5. B-St. Elias Stables (NY.). $170,000 ’19 KEESEP.

Malibu Moon–Alydarla by Henny Hughes; SHOSHONI MOON, f, 4, BTP, Msw, 4-29, 6f, 1:13 1/5. B-Gryphon Investments, LLC, & Randy Reed (KY.).

Not This Time–Magic Appointment by Grand Appointment; WE READY, g, 4, BEL, Mcl 20000, 4-29, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-St. Elias Stable, LLC (KY.). $14,000 ’19 KEESEP; $20,000 2020 OBSSPR.

Upstart–Dancing for Glory by Exchange Rate; SHAMALAMADINGDONG, f, 4, BEL, Msw, 4-29, 6fT, 1:09 1/5. B-Mrs. Gerald A. Nielsen (NY.). $100,000 ’19 FTNAUG.

American Pharoah–P. S. U. Grad (G2P$265,938), by Harlan’s Holiday; COOL RUNNINGS, g, 5, BTP, Mcl 12500, 4-29, 6f, 1:14 1/5. B-Normandy Farm LLC (KY.). $60,000 ’18 KEESEP.