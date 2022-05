North American Maiden Winners April 30

American Pharoah–Ez Indy by A.P. Indy; E Z PHARIS, f, 2, SA, Msw, 4-30, 4 1/2f, :52 2/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $350,000 ’21 FTCSEP.

Race Day–Cherie’s A. P. by A. P. Warrior; ALEXIS’S STORM, f, 2, LRL, Msw, 4-30, 4 1/2f, :54 1/5. B-Matthew Schera (KY.).

Astrology–So Well Read by Read the Footnotes; THAT’S MY MAMA, f, 3, EVD, Msw, 4-30, 6f, 1:12 1/5. B-Tom Curtis & Wayne Simpson (LA.). $10,000 ’20 ESLYRL.

California Chrome–Aura of the Moon by Tiznow; MOON DOG, g, 3, CD, Mcl 30000, 4-30, 1 1/16m, 1:46 2/5. B-BlackRidge Stables LLC (KY.).

Central Banker–Nine Taps by Pleasant Tap; TAP’N DE BANK, c, 3, BEL, Msw, 4-30, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Carl Bennett (NY.). $2,000 ’19 KEENOV; $20,000 ’20 OBSOCT; $100,000 2021 OBSSUM.

Constitution–Spring Island by Spring At Last; CONSTITUTION GAL, f, 3, WO, Msw, 4-30, 7f, 1:22 2/5. B-Ledgelands, LLC (Shelley Ritter) &Andrew C Ritter & Constitution Syndicate (KY.). $45,000 ’20 KEESEP; $195,000 2021 OBSMAR.

Curlin–Keen Pauline (G2), by Pulpit; PRINCESS PAULINE, f, 3, LS, Msw, 4-30, 7 1/2fT, 1:31 3/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.).

Daaher–Midsummer Fun by Gone West; GRAND ISLE SUMMER, f, 3, EVD, Mcl 7500, 4-30, 5f, 1:00 1/5. B-Circle H Farm (LA.).

Flashback–Hidden Mystery by Into Mischief; RVINDICATED, c, 3, LS, Msw, 4-29, 7 1/2fT, 1:30 3/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.). $1,000 ’20 FTKOCT.

Half Ours–Bengal Boutique by Hold That Tiger; ALL MIKE NO MAE, g, 3, EVD, Mcl 20000, 4-30, 1m, 1:40 2/5. B-Earl Hernandez, Keith Hernandez &John Duvieilh (LA.).

Hootenanny–Stadia by Teuflesberg; SHEZA HOOT, f, 3, HAW, Mcl 15000, 4-30, 5f, :59 4/5. B-Joel Zawitz (KY.).

Khozan–Wontoo by Montbrook; HEY HOMBRE, g, 3, GP, Mcl 12500, 4-30, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL.). $25,000 2021 OBSSUM.

Lord Nelson–The Last Journey by Good Journey; STRONG EAGLE, c, 3, TAM, Mcl 32000, 4-30, 1m 40y, 1:41 . B-Star Crossed Stables (KY.). $40,000 ’19 KEENOV; $9,500 2021 OBSMAR.

Malibu Moon–Cat Charmer by Storm Cat; CONSULTANT, g, 3, LRL, Mcl 40000, 4-30, 1mT, 1:36 2/5. B-Dark Hollow Farm (MD.). *1/2 to Strike Charmer(G2$670,730).

Mastery–Tiz Midnight (G2$339,800), by Midnight Lute; MIDNIGHT MEMORIES, f, 3, SA, Msw, 4-30, 6 1/2f, 1:15 1/5. B-Michael E. Pegram, Paul Weitman &Karl Watson (KY.).

Mo for the Money–Be My Caroline by Storm and a Half; BETTYS CASH, g, 3, OP, Msw, 4-30, 6f, 1:11 3/5. B-Sanders Brothers (AR.).

Mosler–Delightful Dawn by Act of Duty; MOSE PERFECT, g, 3, LRL, Mcl 25000, 4-30, 6f, 1:13 1/5. B-Charles Parker (MD.). $15,000 ’20 FTKOCT.

Officer Rocket (GB)–Cally Drive by Tale of the Cat; OFFICER CALLY, f, 3, CT, Msw, 4-29, 4 1/2f, :53 2/5. B-Michael Atkins (WV.).

Orb–Orrery by Smart Strike; MY FRIEND AMY, f, 3, LS, Msw, 4-29, 6f, 1:11 2/5. B-JSM Equine, LLC. (KY.). $10,000 ’20 KEESEP.

Point of Entry–Silimiss (GB) by Dansili (GB); FREDERICIA, f, 3, WO, Moc 40000, 4-30, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Sangreal Investments, LLC (ON.).

Rainbow Heir–Snow Light by North Light (IRE); SNOW LOVES A FIGHT, f, 3, BEL, Msw, 4-30, 7fT, 1:23 . B-Janet Erwin (FL.). $18,000 ’20 OBSOCT.

Rattlesnake Bridge–Oatka Idas Rose by Closing Argument; SNAKERATTLEANDROLL, g, 3, TAM, Mcl 10000, 4-30, 7f, 1:24 3/5. B-Martin Goodell & Emily Goodell (FL.).

Revolutionary–Magic Peak by Pleasant Colony; MAGIC REVOLUTION, c, 3, FON, Mcl 10000, 4-30, 6 1/2f, 1:24 1/5. B-Dennis Strohkirch (MN.).

Rousing Sermon–Heat Striker by Unusual Heat; ALWAYS SEEKING, f, 3, GG, Msw, 4-30, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Mr. & Mrs. Larry D. Williams (CA.).

Shaman Ghost–Apology Accepted by Candy Ride (ARG); FORGIVING SPIRIT, g, 3, SA, Msw, 4-30, 6fT, 1:09 1/5. B-Rodney Orr (KY.). $15,000 ’20 KEESEP; $65,000 2021 OBSSPR.

Shame On Charlie–Miss Marcom by Parentheses; SHAMEONNATALIE, f, 3, SRP, Mcl 10000, 4-30, 4 1/2f, :53 . B-Beverly Marcom (NM.).

Sky Mesa–Summer Again by Empire Maker; SUMMER BELLE, f, 3, HAW, Msw, 4-30, 6f, 1:13 . B-R. Otto Stables, Inc. (IL.).

Southern Image–Cochinero by Comic Strip; HAPPY IS, f, 3, GG, Msw, 4-29, 1mT, 1:37 4/5. B-Dr. & Mrs. William T. Gray (CA.).

Street Strategy–Tom’s to the Max by Jonesboro; MAX’S HEART, g, 3, OP, Mcl 16000, 4-30, 6f, 1:13 . B-Wild Horse Stables (AR.).

Tapiture–Wayward Woman by Gone Astray; BEHIND THE CURTAIN, g, 3, LS, Mcl 7500, 4-30, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Stephen Baker (KY.).

Union Rags–Fastbridled by Unbridled’s Song; RIDER’S SPECIAL, c, 3, OP, Msw, 4-30, 1m, 1:39 4/5. B-Jamm Ltd. (KY.). $100,000 ’20 FTYRLS; $425,000 2021 FTFGUL. *1/2 to Cymric(G1P$269,015).

We Miss Artie–Scenario Analysis by Exchange Rate; SHE’S MISS ARTIE, f, 3, CT, Mcl 5000, 4-30, 6 1/2f, 1:24 . B-Carl Lanier (MD.).

Weigelia–Tribal Verse by Oratory; DATE NIGHT KISSES, f, 3, LRL, Mcl 25000, 4-30, 7f, 1:25 4/5. B-Emilie M. Bateman (PA.). $1,500 ’20 FTMYRL.

Will Take Charge–Satisfaction by Awesome Again; MISS YEARWOOD, f, 3, CD, Msw, 4-30, 1 1/4m, 2:05 1/5. B-R. Keith Long (KY.).

Alternation–Hookah Lady by Smoke Glacken; BOTTOM DECK, g, 4, CT, Msw, 4-29, 4 1/2f, :52 4/5. B-Hurstland Farm, Inc. & James Greene Jr. (KY.). $15,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Get Smokin(G2$416,040).

Court Vision–Sarah Almighty by Mighty; MR ELVIN, g, 4, EVD, Msw, 4-29, 6f, 1:12 . B-Estate of Ena O. Ortego (LA.).

Flat Out–Lovingly by Bluegrass Cat; FLAT CAT, g, 4, CT, Mcl 5000, 4-29, 1 1/16m, 1:48 4/5. B-Morgan’s Ford Farm (VA.). $4,700 ’18 FTMDEC.

Get Stormy–Precious Audrey by Trappe Shot; NICE COMPANY, f, 4, WO, Mcl 7500, 4-30, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-hedgestone managment (ON.). C$2,500 ’18 ONTNOV.

Grasshopper–Show Me the Bling by Too Much Bling; SHOW ME GRACE, f, 4, LS, Mcl 7500, 4-30, 5f, :59 2/5. B-Haynes Stables, LLC (TX.).

Irish Wells (FR)–Merry Lee Lady (IRE) by Definite Article (GB); SPRING HEELED JIM (IRE), g, 4, CHL, Msw, 4-30, 2 1/8mT, 4:08 . B-Woodlands Stud (IRE.).

Khozan–Realgoodlookin by Unbridled’s Song; HONESTO, c, 4, GP, Mcl 16000, 4-30, a5f, :57 4/5. B-Rustlewood Farm, Inc. (FL.). $18,000 ’19 OBSOCT. *1/2 to Wildly Good Lookin($389,536) *1/2 to Lovely Luvy(MSW$270,113).

Langfuhr–Royal Relic by Colonial Affair; B W P SPECIAL, g, 4, EVD, Mcl 7500, 4-30, 5f, :59 1/5. B-Stone Bridge Farm, LLC (NY.). $20,000 ’19 OBSOCT; $50,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Mr. Windjammer(MSW$280,675) *1/2 to Lady On the Run(MSW$385,600) *Full to Royal Asset($395,804).

Macho Rocket–Ide Rather Be Me by Ide; MACHO RONNIE, g, 4, OP, Mcl 16000, 4-30, 6f, 1:11 . B-Denver Thornton (AR.).

Run It–Dash of Gold by Formal Gold; RUNNING LUCK, f, 4, GG, Mcl 20000, 4-29, 1mT, 1:39 . B-R L I Investments, Inc. (CA.).

Treasure Beach (GB)–Rate Change by Exchange Rate; BEACH BREEZE, f, 4, TAM, Msw, 4-30, 1 1/16m, 1:45 1/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.).

Hangover Kid–Celtic Music by Yarrow Brae; POUNDING MUSIC, m, 5, LRL, Mcl 40000, 4-30, 1mT, 1:36 4/5. B-Audrey R. Murray (MD.).

Lost Canyon (GB)–Auntie Kitty by Tribal Rule; AMBER RIDGE, m, 5, CTM, Mcl 6000, 4-30, 5f, :59 . B-Joan Petrowski (AB.).

Premeditation–Bold Feat by Capote; THE LAST FEAT, g, 5, SRP, Msw, 4-30, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Jim Volk (NM.).