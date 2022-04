North American Maiden Winners April 4

Creative Cause–Lovemelikeyoudo by Harlan’s Holiday; WHATRUWAITINGFOR, f, 3, PRX, Mcl 10000, 4-4, 7f, 1:30 3/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $3,500 ’20 KEESEP; $11,000 2021 OBSSPR.

Mobil–For My Wife by Not for Love; MOESTER, g, 3, MVR, Msw, 4-4, 6f, 1:15 2/5. B-Southeastern Arena (OH.).

Nonios–Bear’s Pearl ($404,605), by Seeking the Dia; STRAPPING, g, 3, MVR, Mcl 5000, 4-4, 6f, 1:13 3/5. B-Colebrook Farms (ON.).

Carpe Diem–Crystal Image by Halo’s Image; CUT GLASS, c, 4, MVR, Msw, 4-4, 6f, 1:12 3/5. B-Cloyce C. Clark Jr. (KY.). $100,000 ’19 KEESEP.

Read the Footnotes–Cherokee Princess by Concern; OSIYO, g, 4, WRD, Mcl 7500, 4-4, 1m, 1:41 1/5. B-Lynn Chleborad (OK.). *1/2 to Zella Rose (MSP$444,701).