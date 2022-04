North American Maiden Winners April 5

Creative Cause–Young and Lovely by Istan; CREATIVE ONE, g, 3, TUP, Mcl 20000, 4-4, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $9,500 ’20 KEEJAN.

Cross Traffic–Down On Copperline by Mutakddim; COPPER BEECH, f, 3, MVR, Msw, 4-5, 1m, 1:42 1/5. B-Craig Powell & Lindy Powell (OH.).

Not This Time–Denali Dreamscape by Corinthian; JAMIE DREAMS, g, 3, PRX, Msw, 4-5, 7f, 1:27 1/5. B-Hinkle Farms (KY.). $10,000 ’20 KEESEP; $75,000 2021 OBSSUM.

Palace Malice–Adios Caballero by El Prado (IRE); REINA DEL SUR, f, 3, WRD, Mcl 15000, 4-5, 6f, 1:11 2/5. B-Palace Malice Syndicate, Okoboji Racing & Steeple Hill (KY.). $4,500 ’20 KEESEP.

Strong Mandate–Moneygrabber by Awesome Again; GRABBING THE MONEY, c, 3, MVR, Msw, 4-5, 1m, 1:37 3/5. B-Highfield Investment Group Inc (NY.). $14,000 ’20 FTMYRL; $15,000 2021 OBSSPR.

Awesome Patriot–And One for Me by Dayjur; PLUMA, f, 4, TUP, Moc 30000, 4-4, 1mT, 1:37 1/5. B-Coal Creek Farm (KY.).

Bent Tree–Grooms Moka by Groom’s Image; BENDELENE, f, 4, WRD, Msw, 4-5, 6f, 1:12 1/5. B-Patricia E. Weelborg (KS.).

King Puma–Talkin About Love (G3$741,103), by Not for Love; NO SYMPATHY, f, 4, PRX, Mcl 10000, 4-5, 5 1/2f, 1:09 1/5. B-Kevin Sleeter (NJ.). *1/2 to Love Came to Town (MSW$403,664) *Full to Love Is Your Name (MSP$400,650).

Magician (IRE)–Cahill Royalty by Cahill Road; WINNING MAGIC, g, 4, TUP, Mcl 10000, 4-4, 6 1/2f, 1:15 2/5. B-Fred A. Krinkie & Carolyn I. Krinkie (CA.). *1/2 to Freddies Dream ($282,200).

Competitive Edge–Silent Stream (SP$435,124), by Tricky Creek; ONE NINER TANGO, g, 5, PRX, Mcl 10000, 4-5, 6f, 1:14 2/5. B-White Fox Farm (KY.). *1/2 to Portal Creek (MG1P$291,439).