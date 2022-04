North American Maiden Winners April 7

Gone Astray–Northwest’s Hope by Flatter; LUNA WEST, f, 2, GP, Msw, 4-7, 4 1/2f, :53 1/5. B-Long Trail Stable LLC (FL.).

American Freedom–Salute to Summer by Colonel John; SALUTE TO AMERICA, c, 3, AQU, Msw, 4-7, 1m, 1:38 . B-Stonegate Stables LLC (NY.). $40,000 ’20 FTMYRL; $80,000 2021 FTMTYO.

Churchill (IRE)–Najma (GB) by Cape Cross (IRE); SIDE BAR (IRE), c, 3, HOU, Mcl 7500, 4-7, 1m, 1:44 . B-J. Mangan (IRE.). 82,000EUR ’20 GOFFEB; $180,000 ’20 KEESEP.

Classic Empire–Blazing Whip by Street Boss; BARLEYGIRL, f, 3, HOU, Mcl 50000, 4-7, 5 1/2f, 1:08 3/5. B-Moreau Bloodstock Int’l Inc & White bloodstock LLC (KY.). $32,000 ’20 KEESEP; $155,000 2021 FTMTYO.

Cupid–Kinsey by Delaware Township; PSYCHE, f, 3, PEN, Mcl 7500, 4-6, 6f, 1:13 2/5. B-Royal Oak Farm, LLC (KY.). $28,000 ’20 KEEJAN. *1/2 to Firsthand Report(MSW$331,395).

Dialed In–Woodford County by Indian Charlie; PINKY TOE, f, 3, OP, Msw, 4-7, 6f, 1:11 2/5. B-Athens Woods, LLC (KY.). $47,000 ’20 FTKOCT.

Distorted Humor–Pussyfoot by Tiznow; MAJOR CONTENDER, c, 3, OP, Mcl 62500, 4-7, 1m, 1:39 2/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.).

Exaggerator–Jasmine Gardens by Mineshaft; MARKET OF STOCKS, f, 3, LRL, Mcl 10000, 4-7, 6f, 1:14 4/5. B-Fernhill Stables LLC, Donal O’Loughlin,Jessica O’Loughlin & Danielle Austin (KY.). $25,000 ’20 FTKFEB.

First Samurai–Width by Blame; HOLIDAY AVENUE, g, 3, CT, Mcl 5000, 4-7, 1 1/16m, 1:49 2/5. B-Claiborne Farm & Adele B. Dilschneider (KY.). $1,500 ’20 KEESEP.

Flashback–Kiss in the Forest by Forest Wildcat; BACKNTHEWOODS, g, 3, LRL, Mcl 40000, 4-7, 5 1/2f, 1:07 . B-Barak Farm & Sharon Dodgen (MD.).

Juba–Our Princess by Lido Palace (CHI); SOOEY’S PRINCESS, f, 3, CT, Mcl 12500, 4-6, 4 1/2f, :53 4/5. B-Taylor Mountain Farm (WV.). *1/2 to Cinderella’spalace(MSW$251,629).

Mr Speaker–Osaka by First Samurai; WHISKEY GENT, g, 3, EVD, Msw, 4-6, 6f, 1:12 . B-Berkshire Stud (NY.). $18,000 ’19 KEENOV.

Mshawish–Paloma Mesa by Sky Mesa; WISH FOR PEACE, g, 3, PEN, Msw, 4-7, 6f, 1:11 3/5. B-Dr. Stephen G. Jackson & Debbie Jackson (KY.). *1/2 to Jennemily($259,815).

Shanghai Bobby–My Cousin Zinny by Proud Citizen; SHANGHAI WARRIOR, g, 3, GP, Mcl 35000, 4-7, a5f, :58 1/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.).

Swiss Yodeler–The Basket Weaver by Ride the Storm; BURR HILL BULLET, g, 3, CT, Msw, 4-6, 4 1/2f, :52 2/5. B-Richard P Harris (WV.).

Tapiture–Term Paper by Dixie Union; TAPATERM, g, 3, GP, Mcl 12500, 4-7, 1m, 1:39 1/5. B-Faustino M. Paz (KY.). $9,000 ’20 FTKOCT.

Upstart–Sweet Sermon by Tapit; TIGER MOON, g, 3, OP, Mcl 40000, 4-7, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Calumet Farm (KY.).

Windsor Castle–Lake Song by Prime Timber; SPIRIT OF WINDSOR, c, 3, CT, Msw, 4-6, 4 1/2f, :53 2/5. B-Timothy M Collins (WV.). *1/2 to Fair Regis(MSP$656,661).

Andiron–J K’s Mischief by Into Mischief; CALL THE SHERIFF, g, 4, PEN, Mcl 7500, 4-7, 6f, 1:13 4/5. B-Tea Party Stable, Inc (PA.).

Competitive Edge–Screen by Mr. Prospector; MOTION TO STRIKE, g, 4, AQU, Mcl 20000, 4-7, 6f, 1:11 . B-Ralph Kinder & Erv Woolsey (KY.).

Frost Giant–Mick’s Doll by Mojave Moon; BESTLA, f, 4, LRL, Mcl 10000, 4-7, 6f, 1:14 1/5. B-Mojo Stables, Inc. (NY.). $3,000 ’18 FTNOCT.

Medaglia d’Oro–Happy Now by Mr. Greeley; CONTENTED NOW, g, 4, LRL, Mcl 25000, 4-7, 1m, 1:41 1/5. B-Colts Neck Stables LLC (KY.).

Moro Tap–Dry Heat by Dixie Union; INFINITE MORO, g, 4, HOU, Msw, 4-7, 6f, 1:16 2/5. B-Wesley Melcher (TX.).

Mshawish–Fit for a Lady by After Market; NO VALLA, f, 4, GP, Moc 40000, 4-7, a1mT, 1:36 3/5. B-Peter Kirwan, Dermot Littlefield,Shane Scallan & Nathaniel Feerick (KY.). $17,000 ’19 KEEJAN.

Sadie’s Soldier–Sefas Light by Sefapiano; SADIE’S LIGHT, g, 4, EVD, Mcl 20000, 4-6, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Gerald L Averett Jr (LA.).

Time Bandit–Sleeping by Forest Camp; TIME TO SLEEP, f, 4, EVD, Mcl 7500, 4-6, 6f, 1:15 2/5. B-Margie K Averett (LA.).

Warrior’s Reward–Sweet Citizen by Proud Citizen; CITIZENS REWARD, f, 4, EVD, Mcl 7500, 4-6, 6f, 1:13 4/5. B-Farm D’Allie Racing Stable (LA.).

Alpha–La Vita Bella by Giant’s Causeway; MISS ALPHA BELLA, m, 5, OP, Mcl 10000, 4-7, 1 1/16m, 1:48 . B-H. Allen Poindexter (KY.).

Girolamo–Meteor Miracle by Twining; OPTIMAS, m, 5, TUP, Moc 30000, 4-7, 6f, 1:10 1/5. B-Wertheimer et Frere (KY.). *1/2 to Meteore(G2$292,576).

Laurie’s Rocket–Robin My Girl by Mutakddim; CHOCTAW CHARLIE, m, 5, OP, Mcl 20000, 4-7, 6f, 1:14 1/5. B-Anderson Farms (AR.).

Super Saver–Angelica Zapata (MG1P$649,845), by Sharp Humor; GUARDSMAN PASS, g, 5, HOU, Mcl 15000, 4-7, 1m, 1:44 1/5. B-Millennium Farms & WinStar Farm, LLC (KY.). $53,000 ’18 FTKOCT.

Talent Search–Great Drive by Great Notion; GUSSIE’S NOTION, m, 5, PEN, Msw, 4-6, 6f, 1:12 . B-William J. Stein, Jr. (PA.).