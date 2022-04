North American Maiden Winners April 8

Uncaptured–Gardening Leave by Colonel John; KING ADROCK, c, 2, KEE, Msw, 4-8, 4 1/2f, :53 . B-A. Francis Vanlangendonck & Barbara H. Vanlangendonck (FL.). $25,000 ’21 FTKOCT; $5,700 ’21 OBSJAN.

Baltimore Bob–Lookin for Me by Posse; STALKING, g, 3, CT, Mcl 5000, 4-8, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-Bob Gerczak (MD.).

Bourbon Courage–Bedtime for Jr. by Buddha; BEDTIMEBOURBON, f, 3, LRL, Mcl 40000, 4-8, 5 1/2f, 1:06 . B-Lady Olivia at North Cliff LLC (MD.).

Cinco Charlie–Moira Delaney by Hennessy; PRESLEY’S ARTWORK, f, 3, FON, Msw, 4-8, 6f, 1:14 4/5. B-Dream Walkin Farms Inc (OK.).

Commissioner–Magnolias N Roses by Strong Hope; HANDY BOY, g, 3, FON, Msw, 4-8, 6f, 1:15 1/5. B-Kirt Cahill & Sarah Cahill (KY.). $1,000 ’20 KEEJAN.

Connect–Accomplish First by First Defence; PERFECT PROVISION, f, 3, GP, Mcl 35000, 4-8, a5f, :58 3/5. B-Castleton Lyons & Kilboy Estate (KY.). $150,000 ’19 KEENOV; $45,000 2021 OBSSPR.

Fed Biz–Miss Charlotte by Two Punch; AWESOME STEPHEN, g, 3, LRL, Mcl 10000, 4-8, 6f, 1:13 4/5. B-Morgan’s Ford Farm (VA.).

Flintshire (GB)–Wicked Wish by Gold Case; LAVISH HABITS, f, 3, KEE, Msw, 4-8, 1 3/16mT, 1:57 4/5. B-ThornDale Stable LLC (KY.). *1/2 to Rated R Superstar (MG3$1,589,014).

Flintshire (GB)–Bold Course by Trajectory; BOLD DANCER, c, 3, EVD, Mcl 7500, 4-7, 6f, 1:14 3/5. B-J. Adcock & Neal McFadden (LA.). $10,000 ’20 ESLYRL. *1/2 to Strut the Course (champion in Canada, $1,035,035).

Goldencents–Gold Club by Majestic Warrior; LOTS OF GOLD, f, 3, FON, Mcl 10000, 4-8, 4f, :46 . B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.).

Midnight Lute–Llandudno by Belong to Me; KIRSTENBOSCH, f, 3, SA, Msw, 4-8, 1 1/8mT, 1:49 . B-Keith Abrahams (KY.).

Mr. Big–Misszippityslewda by City Zip; BIG HAND, c, 3, SA, Msw, 4-8, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-George Krikorian (CA.). *Full to Big Sweep (MSW$356,726).

Nyquist–In It for the Gold by Speightstown; GOLQUIST, c, 3, AQU, Msw, 4-8, 6f, 1:10 4/5. B-Fifth Avenue Bloodstock (NY.). $67,000 ’20 KEEJAN; $60,000 ’20 KEESEP; $310,000 2021 FTMTYO.

Royal Artillery–Rebel Rosemary by Coastal Storm; GANDI, g, 3, PEN, Msw, 4-8, 6f, 1:11 1/5. B-William J Solomon VMD (PA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Silver Saint–Danceing Craft by Crafty Harold; DEPUTY’S DANCER, g, 3, TUP, Mcl 5000, 4-8, 5 1/2f, 1:03 2/5. B-Howard D. Petersen (CO.).

Street Sense–By Golly Mis Molly by Vindication; ONCE A GIANT, c, 3, AQU, Mcl 40000, 4-8, 1m, 1:36 2/5. B-Anderson Farms Ont. Inc. (ON.). $235,000 ’20 KEESEP.

Street Strategy–C D Player by Montbrook; BUMPER POOL, g, 3, OP, Mcl 12500, 4-8, 6f, 1:13 3/5. B-McDowell Farm (AR.).

Tapiture–Danaway by Giant’s Causeway; IMOGENE MALVINA, f, 3, KEE, Msw, 4-8, 7f, 1:25 . B-Ikhana Farm (KY.).

Dominus–Bob N Betty by Stormy Atlantic; DUNE DUNE, g, 4, LRL, Mcl 10000, 4-8, 6f, 1:13 1/5. B-Stephanie Abraham & Donald Fallon (PA.). $1,000 ’18 FTMDEC.

Empire Maker–Chief Secretary by Deputy Minister; MORE AMMO, f, 4, AQU, Msw, 4-8, 1m, 1:37 . B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $300,000 ’19 KEESEP.

Interactif–Valiant Vision by Fusaichi Pegasus; THISGUYCANFLY, g, 4, EVD, Mcl 7500, 4-8, 1m, 1:43 3/5. B-Phyllis Presswood (LA.).

Maclean’s Music–Gulchic by Gulch; EQUULEUS, c, 4, GP, Moc 40000, 4-8, a5fT, :56 4/5. B-Vossfeld Bloodstock Group (KY.). $38,000 ’18 KEENOV; $67,000 ’19 FTKOCT.

Tannersmyman–Easy Goes By by Benchmark; SENOR DEL CAMPO, c, 4, GG, Mcl 8000, 4-8, 1m, 1:40 3/5. B-M&J Ranch Corporation (CA.).

Temple City–Queenameina by Read the Footnotes; QUEEN OFTHE TEMPLE, f, 4, SA, Msw, 4-8, 1 1/8mT, 1:48 2/5. B-Erv Woolsey & Ralph Kinder (KY.). $3,500 ’19 FTKFEB.

Temple City–Officer Leah by Officer; LEAH’S LEGACY, f, 4, GP, Mcl 12500, 4-8, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Bruno DeJulio (KY.). *1/2 to Leah’s Dream ($325,011).

High Cotton–Fantastic Flirt by Robyn Dancer; DREAM ADRIANNA, m, 5, TAM, Mcl 10000, 4-8, 7f, 1:25 2/5. B-Darsan Inc. (FL.).

Pioneerof the Nile–Delicate Affair by Langfuhr; CENTURION, g, 5, OP, Mcl 50000, 4-8, 1m, 1:39 4/5. B-Jim FitzGerald, Katie FitzGerald & Manganaro LLC (VA.). $425,000 ’18 KEESEP.

Point of Entry–Hard Seven by Rock Hard Ten; SEVEN POINTS, m, 5, TUP, Mcl 10000, 4-8, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-John Campo III (AZ.).