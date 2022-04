North American Non-Graded Stakes Results April 10

PALISADES S., KEE, $188,788, 3YO, 5 1/2FT, 4-10.

SLIPSTREAM, c, 3, More Than Ready–Cake Baby, by Stormy Atlantic. ($170,000 ’20 KEESEP). O-Jump Sucker Stable, B-Burleson Farm & McKenzie Bloodstock (KY), T-Christophe Clement, J-Joel Rosario, $120,900.

Twilight Gleaming (IRE), f, 3, National Defense (GB)–Thames Pageant (GB), by Dansili (GB). (75,000EUR ’20 GOFORB). O-Stonestreet Stables LLC, B-Pier House Stud (IRE), $29,250.

Pure Panic, c, 3, Summer Front–Shock the World, by Hansen. O-Pravin A Patel, B-Kendall E Hansen, MD Racing, LLC (KY), $19,500.

Also Ran: Circle Back Jack, No Nay Franklin (IRE), Classicstateofmind, Baytown Frosty.

Winning Time: 1:02 4/5 (gd)

Margins: 3/4, 5HF, 1 1/4.