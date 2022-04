North American Non-Graded Stakes Results April 11

MIRANDA DIANE S., WRD, $55,000, 3YO/UP, F/M, 6F, 4-11.

3—

DICEY, m, 6, Flat Out–Broken Blues, by Broken Vow. ($43,000 ’17 OKCAUG). O-Swan, Patrick E and Lewis, Jay, B-John James Revocable Trust (OK), T-Patrick E. Swan, J-Kylee R. Jordan, $33,000.

6—

Ragan’s Jet, m, 5, Mister Lucky Cat–She’sgotherownjet, by Songandaprayer. O-Bryan Hawk, B-Millar Equine (OK), $11,000.

7—

Dipping In, m, 5, Lea–Soloing, by Runaway Groom. ($85,000 ’17 KEENOV; $80,000 2019 OBSJUN). O-Ron A Stolich, B-Center Hills Farm (OK), $6,050.

Also Ran: She’s Shiney, Sweet Mary M, Country Daisy, Green Eyed Belle, Casino Queen.

Winning Time: 1:10 3/5 (sy)

Margins: HF, 6HF, NK.