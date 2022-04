North American Non-Graded Stakes Results April 22

INAUGURAL S., SRP, $74,250, 3YO/UP, 6 1/2F, 4-22.

1—

MINE THAT STAR, h, 5, Pioneerof the Nile–Mining My Own, by Smart Strike. ($775,000 ’18 KEESEP; $35,000 2020 KEENOV). O-Judge Lanier Racing, LLC, B-Phil & Judy Needham, Bena Halecky & WinStar Farm LLC (KY), T-Nancy Summers, J-Kelsi Purcell, $45,000.

9—

Goddard, g, 4, Tapit–Jackpot Joanie, by Giant’s Causeway. ($200,000 ’19 FTKOCT; $250,000 2020 FTMTYO). O-B Ray Willis, B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY), $15,000.

3—

Limonite, h, 6, Lemon Drop Kid–Colina Verde (BRZ), by Know Heights (IRE). ($115,000 ’17 KEESEP; $100,000 2019 KEENOV; $70,000 2022 FTKFEB). O-Jeremy Ramsland, B-Roberto Mesquita (KY), $7,500.

Also Ran: El Chavo Del Ocho, Sky Jumper, Mr Paytience, Magic Mosco, Convention, Competitive Idea.

Winning Time: 1:18 1/5 (ft)

Margins: NK, 1HF, 3/4.