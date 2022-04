North American Non-Graded Stakes Results April 24

MEMORIES OF SILVER S., AQU, $100,000, 3YO, F, 1 1/16MT, 4-24.

7—

CONSUMER SPENDING, f, 3, More Than Ready–Siempre Mia, by Scat Daddy. ($200,000 ’20 FTYRLS). O-Klaravich Stables, Inc, B-Forging Oaks Farm (KY), T-Chad C. Brown, J-Manuel Franco, $55,000.

6—

Pizza Bianca, f, 3, Fastnet Rock (AUS)–White Hot (IRE), by Galileo (IRE). O-Bobby Flay, B-B Flay Thoroughbreds (KY), $20,000.

5—

Sail By, f, 3, Astern (AUS)–Fly By, by Johar. O-Treadway Racing Stable, B-Jeff Treadway (KY), $12,000.

Also Ran: Miss You Ella, Alittleloveandluck, On Alert.

Winning Time: 1:43 2/5 (fm)

Margins: 3/4, 3 3/4, 1 1/4.