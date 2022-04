North American Non-Graded Stakes Results April 3

TEMPERENCE HILL S., OP, $150,000, 4YO/UP, 1 1/2M, 4-3.

1—

LONE ROCK, g, 7, Majestic Warrior–Ruby Lips, by Hard Spun. ($55,000 ’16 FTKJUL). O-Flying P Stable and R A Hill Stable, B-Town & Country Horse Farms, LLC & Pollock Farms (KY), T-Robertino Diodoro, J-Ramon A. Vazquez, $90,000.

2—

Last Samurai, c, 4, Malibu Moon–Lady Samuri, by First Samurai. ($175,000 2020 OBSMAR). O-Willis Horton Racing LLC, B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY), $30,000.

3—

Tenfold, h, 7, Curlin–Temptress, by Tapit. O-Winchell Thoroughbreds LLC, B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY), $15,000.

Also Ran: Strong Tide, Warbird, Goalie.

Winning Time: 2:30 4/5 (ft)

Margins: NK, 2, 4HF.