North American Allowance Results May 1

LRL, 9TH, AOC, $55,476, 3YO, F, 6F, 5-1.

3—

HALF IS ENOUGH, f, 3, Frosted–Morea, by Indian Charlie. ($125,000 ’19 KEENOV; $150,000 ’20 KEESEP). O-Ironhorse Racing Stable LLC, B-Rigney Racing LLC, K2 (KY), T-Michael J. Trombetta, J-Carol Cedeno, $31,680.

5—

Fuhgeddaboudit, f, 3, Great Notion–Outwithbigdaddy, by Outflanker. O-No Guts No Glory Farm, B-No Guts No Glory Farm (MD), $12,144.

7—

Bandits Warrior, f, 3, Mosler–Onearmedbandit, by No Armistice. O-No Guts No Glory Farm, B-No Guts No Glory Farm (MD), $6,072.