North American Allowance Results May 5

BEL, 8TH, AOC, $85,000, 3YO/UP, F/M, 1 1/16M, 5-5.

2—

BRATTLE HOUSE, f, 4, Malibu Moon–Savvy Sassy, by Street Sense. ($775,000 ’19 FTNAUG). O-OXO Equine LLC, B-Oak Bluff Stables LLC & Christophe Clement (NY), T-Paulo H. Lobo, J-Javier Castellano, $46,750.

5—

Ok Honey, m, 6, Haynesfield–It’s Not for Love, by Not for Love. O-Travis and Eddie Racing Stable, B-Robert Susi (NY), $17,000.

4—

Witch Hunter, m, 5, Khozan–Wave Bye Bye, by Congrats. ($7,500 2019 OBSAPR). O-Michael S Foster, B-Brent Fernung & Crystal Fernung (NY), $10,200.