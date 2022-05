North American Allowance Results May 8

MNR, 2ND, ALW, $20,352, 3YO/UP, F/M, 5F, 5-8.

7—

SHOW ME THE BEST, m, 5, High Constable–Rue Saint Honore, by Jazil. O-Young, Thomas J and Acevedo, Israel, B-THOMAS J YOUNG (KY), T-Israel Acevedo, J-Luciano Hernandez, $12,296.

1—

Smooth Rithms, f, 4, Algorithms–Satin Smooth, by Giant’s Causeway. ($4,500 ’19 KEEJAN; $20,000 ’19 WASAUG). O-Tijuana Racing Stables and Hamilton, Rick, B-Highclere, Inc (KY), $4,240.

4—

Sheisthehero, f, 4, Hero of Order–Dreams On Tap, by Tapit. O-Joe Liss, B-Raut, LLC (KY), $2,120.