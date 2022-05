North American Maiden Winners May 10

American Freedom–Bourbon and a Kiss by Sky Mesa; BOURBON TALKING, c, 3, IND, Msw, 5-10, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-David Purcell (KY.).

Frost Giant–Silver Over Gold by Not for Love; BUMBLE MONSTER, c, 3, FL, Msw, 5-10, 5f, 1:00 1/5. B-Matties Racing Stable LLC (NY.).

Harbor the Gold–Bamboo Dream by Finality; MY HARBORS DREAM, g, 3, LAD, Msw, 5-9, 5 1/2f, 1:05 . B-Danielle Auger (WA.).

Harry’s Holiday–Alegra by Exchange Rate; TOO BAD JUSTICE, g, 3, IND, Msw, 5-10, 5 1/2f, 1:05 . B-Justice Farm & Greg Justice (IN.). $7,000 ’20 FTKOCT.

Jimmy Creed–Very Classy Gal by Giant’s Causeway; J. CAT WEST, g, 3, WRD, Msw, 5-9, 6f, 1:11 4/5. B-James Lynch & Randy Blair (OK.). $29,000 ’19 KEENOV. *1/2 to Classy Coco (MSW$282,761).

Pioneerof the Nile–Koodori Dawn by Tale of the Cat; LADY ARSINOE, f, 3, IND, Msw, 5-9, 1m, 1:40 3/5. B-Mr. & Mrs. David Garner (KY.). $250,000 ’20 FTYRLS; $110,000 2021 FTMTYO.

Ready’s Image–Wishful Dreamin by Old Fashioned; WISHY WASHY, g, 3, IND, Msw, 5-10, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Penny S. Lauer & Michael E. Lauer (IN.).

Run Away and Hide–Surprise Surprise by More Than Ready; SURPRISED GEM, f, 3, TDN, Mcl 16000, 5-10, 1m, 1:43 1/5. B-Nelson McMakin (KY.).

Shady Grove–Emerald Creek by Cinnamon Creek; JAMBI, g, 3, WRD, Mcl 7500, 5-10, 5f, :58 4/5. B-Ernie Witt (AR.).

Strong Mandate–Honorable Lady by Petionville; STRONG WOMAN, f, 3, WRD, Mcl 7500, 5-10, 1m, 1:41 4/5. B-Rusty Roberts (OK.).

Astrology–Storm of Energy by Pure Prize; ASTOROTH, g, 4, FAN, Mcl 7500, 5-10, 5 1/2f, 1:07 . B-Yellow Diamond Farm LLC (KY.).

Blame–Plum Happy by Lookin At Lucky; I CAN’T TELL YA, g, 4, WRD, Mcl 7500, 5-10, 5f, :58 3/5. B-Maccabee Farm (KY.). $15,000 ’19 KEESEP.

Cherokee’s Boy–Attention by Rock Hard Ten; ALL EARS, f, 4, LAD, Mcl 20000, 5-10, a1mT, 1:41 2/5. B-Melissa Cantacuzene (MD.).

Curlin–Maggie McGowan by Salt Lake; RICHEBOURG, f, 4, IND, Msw, 5-10, 1m 70y, 1:42 4/5. B-W C Racing, Milt Gilman & Mark Verge (KY.). $800,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Denman’s Call (G1$415,726).

Get Stormy–Secondhand by Mizzen Mast; GET CLEAR, f, 4, BTP, Mcl 5000, 5-10, 1m, 1:45 3/5. B-Ann Hayes (KY.).

Honor Code–Awe That by Boundary; HONOR THAT, f, 4, IND, Msw, 5-10, 5f, :58 . B-W. S. Farish (KY.). $22,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Bel Air Beauty (G2$380,649) *1/2 to Curlin Rules (SP$270,174).

Khozan–Whaddayathinkathat by Montbrook; THAT KHENNY, g, 4, FAN, Msw, 5-10, 5 1/2f, 1:06 . B-Randy Myers (FL.). $30,000 ’19 OBSOCT.

Palace–Sushi Girl by Orientate; SUSHI Q, f, 4, BTP, Msw, 5-10, 1m, 1:45 4/5. B-Sheltowee Farm & Mariah Thoroughbreds LLC (OH.).

Revolutionary–Trolley’s Last by Fusaichi Pegasus; EMPIRE TROLLEY, f, 4, FL, Mcl 11000, 5-10, 6f, 1:15 2/5. B-Hilltop Stables & Carl A Bennett (NY.).

Tale of Ekati–Lillipad by Awesome Again; LILLIE AND NAN, f, 4, LAD, Mcl 5000, 5-10, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).